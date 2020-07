Considérant au départ les demandes de changement de nom comme une distraction, l’ancien président de l’équipe dont le nom était jusqu’à tout récemment les Eskimos d’Edmonton, Len Rhodes, a finalement été l’une des figures de proue de cette volonté de changement.

Ayant quitté les Eskimos en février 2019, c’est tout un plan, qu’il a baptisé «Route 2021», que Rhodes a laissé derrière lui. Pour appuyer un changement de nom, il a recueilli de nombreux témoignages de communautés inuites qu’il a lui-même visitées.

«J'espérais que nous serions à l'avant-garde de ce changement, a dit Rhodes au quotidien "Edmonton Sun", mardi. C’est dans cet état d’esprit que je me trouve. Cela peut surprendre beaucoup de gens, mais je suis vraiment enthousiasmé par cette journée.»

Changer

Pourtant, Rhodes n’a pas toujours été de cet avis. En 2015, alors que la formation de l’Alberta était en plein cœur de sa préparation pour la Coupe Grey, il voyait les différentes déclarations appuyant un changement comme une distraction.

Puis, au fil du temps, de nombreuses voix se sont ajoutées. Rhodes lui-même a mentionné qu’un texte d’opinion de Natan Obed, président d’un organisme sans but lucratif nommé Inuit Tapiriit Kanatami, a été l’élément déclencheur dans son esprit.

«J’ai changé d’opinion de manière significative, a-t-il avoué. Quand [les protestations] ont commencé en 2015, je pensais que c’était une distraction majeure pour simplement essayer de nous détourner de notre match avant la Coupe Grey. Mais en 2016, j’ai commencé à considérer que nous devions comprendre le problème de façon plus approfondie.»

Ensuite, lorsqu’il a rencontré les communautés du Territoire du Nord-Ouest et du Nunavut, ce qu’il a entendu lui a ouvert les yeux.

«Je suis revenu et mon opinion avait considérablement changé. Je me suis dit que ce n’était plus une question de "est-ce que", mais de "quand".»