Feu d'artifice pour Liverpool

Le champion d'Angleterre Liverpool a terrassé Chelsea 5 à 3 à domicile avant de se voir remettre le trophée au coeur d'un kop vide, mercredi, lors de l’avant-dernière journée du championnat d’Angleterre qui a également vu Manchester United passer de la cinquième à la troisième place malgré un triste nul face à West Ham (1-1).

Les Red Devils (3e, 63 points) auront besoin d'un match nul dimanche, à Leicester (5e, 62 points) pour retrouver la Ligue des Champions. Match nul obligatoire également pour Chelsea (4e, 63 points), qui recevra Wolverhampton (6e, 59 points).

À lire aussi: L’Impact en mode attente

Assurés mathématiquement d'être champions depuis la fin du mois de juin, et éliminés de toutes les autres compétitions, les Reds de Liverpool ont logiquement été moins tranchants ces dernières semaines. Ils ont retrouvé leur efficacité à l'occasion du dernier match de la saison à Anfield, toujours vidé de ses supporters.

Avant de se voir remettre le trophée de la Premier League au milieu de leur kop, décoré des banderoles et des bâches des supporters, les joueurs de Jürgen Klopp ont largement dominé Chelsea. La performance est réelle, sachant que les Blues avaient besoin d'un point pour assurer leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Des Blues qui seront, du coup, sous pression dimanche, devant Wolverhampton, une équipe qui devra de son côté assurer sa qualification pour l'Europa League.

Liverpool a fait la différence dès la première période, en menant 3-0 au bout de 43 minutes de jeu (Keita à la 23e, Alexander-Arnold à la 38e, puis Wijnaldum à la 43e). Olivier Giroud, qui n'a jamais été aussi indispensable à Chelsea que ces dernières semaines, à réduit le score juste avant la pause.

Le but de Firmino (55e, 4-1) a suggéré que Liverpool pouvait s'offrir un bouquet final, alors que des feux d'artifice pétaradaient aux abords du stade. Abraham (61e, 4-2), puis Pulisic (73e, 4-3) ont redonné de l'espoir aux Londoniens, jusqu'à ce qu'Oxlade-Chamberlain libère les siens en contre (84e, 5-3).

Manchester United inquiète

Après une série de victoires depuis la reprise du mois de juin - essentiellement contre des équipes modestes -, les Red Devils sont redescendus de leur nuage. En comptant ce piètre match nul concédé contre West Ham (1-1), ils n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre derniers matches. Au-delà des résultats, la manière interroge.

Contre West Ham, mais aussi contre Chelsea dimanche en Coupe d'Angleterre (1-3), les Red Devils ont trop souvent laissé l'initiative du jeu à leurs adversaires. Les enchaînements du quatuor Fernandes, Rashford, Greenwood, Martial ont été quasiment inexistants, en dehors du bon une-deux entre Martial et Greenwood qui a mené à l'égalisation.

Bien que Manchester United soit troisième au soir de cette 37e journée, ce match nul est clairement une mauvaise affaire par rapport à ce qu'aurait pu offrir une large victoire, contre la 4e pire défense de Premier League.

Trois ou quatre buts d'écart ce mercredi auraient en effet permis aux Mancuniens d'aller à Leicester avec la possibilité de concéder une courte défaite, tout en restant au final dans les quatre premiers.

Ole Gunnar Solksjaer se dit pourtant satisfait du résultat. «Nous montons à la troisième place, et nous n'aurions pas pu monter plus haut, même avec une victoire, ou un large score. Je n'ai pas pensé à la possibilité de marquer beaucoup de buts et de remporter une large victoire», a-t-il assuré.

Les coéquipiers de Paul Pogba - qui a encore été très inconstant, et responsable du penalty concédé -, ne doivent en aucun cas perdre à Leicester, actuel 5e du classement, mais qui n'a qu'un point de retard.

Le match de dimanche à Leicester sera clairement le plus important de la saison, voire de l'ère Ole Gunnar Solksjaer, qui doit rapidement trouver des réponses à cette baisse de régime pour éviter une deuxième saison sans Ligue des Champions... à moins de remporter l'Europa League au mois d'août.