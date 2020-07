Brock Boeser «dans la meilleure forme» de sa carrière

L’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser a profité du confinement pour soigner ses blessures et regagner en confiance après avoir connu, de son avis, les pires moments de sa carrière professionnelle.

L’ailier droit avait le moral à plat lorsque la saison 2019-2020 a dû être mise sur pause en raison de la pandémie de COVID-19. Bien qu’il n’ait pas mal fait avec 45 points en 57 rencontres, Boeser n’a pas touché la cible autant de fois qu’il l’aurait voulu, et certains signes ne mentent pas.

À sa troisième saison complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’Américain n’a converti que 9,5 % de ses tirs en buts, alors qu’il avait atteint 16,2 % à sa saison recrue. Sa récolte de filet est ainsi passée de 29, à 26 puis à 16 cette saison.

Plus confiant, en grande forme physique et après avoir fait le ménage de ses pensées, l’athlète de 23 ans est gonflé à bloc depuis son arrivée au camp d’entraînement des Canucks. Même ses soucis au haut du corps ont été complètement écartés.

«C’est incroyable. Je me sens plus rapide et puissant et dans la meilleure forme que j’ai été depuis longtemps, a-t-il confié au quotidien "The Province", mardi. Je reviens avec une mission en tête parce que ça n’a pas été une bonne année et j’ai eu de la difficulté à trouver le fond du filet.»

«Je dois davantage utiliser mon instinct et ne pas trop penser. Je veux me racheter.»

Changement de bâton

Inspiré par un franc-tireur des Maple Leafs de Toronto, Boeser a pris la décision de changer ses habitudes et d’essayer une nouvelle courbure de palette depuis quelques jours.

«Je ne change jamais mon équipement – surtout lorsque j’ai eu du succès – mais j’ai essayé une nouvelle courbe aujourd’hui (mardi) et nous verrons comment ça ira», a mentionné Boeser, qui avait la même courbure de palette depuis le niveau pee-wee.

Il est toutefois passé à quelque chose de plus large, ce qui demandera plus de puissance, mais qui lui permettra de gagner en précision.

«C’est vraiment différent et tu peux tirer un peu plus fort et prendre de meilleurs tirs sur réception. Je crois bien que c’est une courbe droitière à la Auston Matthews – une P90 – alors j’y ai jeté un œil et on verra bien si ça me mène quelque part», a-t-il confié.

À l’entraînement, Boeser a patiné à la droite de Tanner Pearson et de Elias Pettersson. Les Canucks affronteront quant à eux le Wild du Minnesota lors de la ronde qualificative du tournoi estival de la LNH.