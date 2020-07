MLB: une femme marque l’histoire

La soirée de lundi a permis l’ajout d’un nouveau chapitre dans l’histoire sportive, puisqu’Alyssa Nakken est devenue la première femme à agir comme instructrice sur le terrain durant un match du baseball majeur.

Celle qui s’est joint en janvier au groupe d’entraîneurs du gérant des Giants de San Francisco, Gabe Kapler, a remplacé Antoan Richardson au premier coussin durant les dernières manches d’un duel préparatoire contre les Athletics d’Oakland.

«Elle a accompli du bon travail au premier but aujourd’hui, a déclaré Kapler au réseau NBC Sports. Vous avez aussi vu [l’adjoint] Mark Hallberg au troisième coussin un peu. L’instructeur régulièrement à cet endroit Ron Wotus a pu l’aider. Également, c’était agréable d’interagir avec lui et Antoan pour s’assurer qu’Alyssa continue son apprentissage sur les sentiers.»

Le média américain a rappelé que Nakken avait travaillé en compagnie de Richardson pour superviser les performances des voltigeurs et des coureurs sur les sentiers. Elle a aussi œuvré comme instructrice au premier but lors de certains matchs intraéquipes.

«Nous considérons Alyssa comme une entraîneuse efficace, tout simplement. Elle s’est bien intégrée en tant que membre de notre personnel et a accepté notre façon de voir les choses. Elle rend les joueurs et ses collègues meilleurs. C’est ce que je vois lorsqu’elle est sur le terrain», a expliqué le gérant plus tôt ce mois-ci.