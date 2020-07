L’équipe de Bob Hartley décimée par la COVID-19

L’Avangard d’Omsk, club dirigé par l’entraîneur-chef Bob Hartley, a renoncé à participer à un tournoi hors-concours à Sotchi, en Russie, en raison d’une éclosion de cas positifs au coronavirus dans ses effectifs, a-t-on annoncé mardi.

L’équipe évoluant en Ligue continentale de hockey devait jouer du 4 au 9 août, mais ses projets sont tombés à l’eau. Le directeur général Alexei Volkov a d’ailleurs dû expliquer la décision difficile de laisser sa formation à l’écart.

«Nous sommes vraiment désolés, mais nous avons été contraints de prendre une telle décision pour la sécurité de notre équipe dans une situation épidémiologique difficile. Sotchi a d'excellentes conditions de jeu et des installations magnifiques. Nous savons à quel point nos partisans souhaitaient regarder ces rencontres et nous comprenons aussi qu’il sera compliqué pour les organisateurs de modifier le calendrier du tournoi», a-t-il expliqué par voie de communiqué.

«Cependant, de nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été détectés dans notre équipe et on ne peut pas compromettre l'ensemble du processus d’encadrement. Après avoir consulté le personnel responsable, nous avons décidé de laisser l'équipe en isolement, sous la surveillance constante du service médical qui impose des tests réguliers. La sécurité des joueurs et une préparation réussie pour la saison demeurent nos principaux objectifs.»

Volkov n’a pas identifié les hockeyeurs touchés par la COVID-19.