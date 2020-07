LCF: tous réunis à Winnipeg

La Ligue canadienne de football (LCF) a désigné Winnipeg comme ville-hôtesse si le circuit va de l’avant avec une saison écourtée.

La ligue en a fait l’annonce mardi, ajoutant qu’aucune entente avec l’Association des joueurs de la LCF (AJLCF) n’était encore survenue pour véritablement lancer les préparatifs pour une potentielle saison.

Le Manitoba, qui s’est notamment engagé à débourser 2,5 millions $ pour permettre la tenue d’une saison écourtée, a finalement été choisi, devant la Saskatchewan et l’Alberta. C’est un comité formé par les présidents des clubs qui n’ont pas présenté de candidature qui a tranché.

«Les trois propositions reçues – de la Saskatchewan, de Winnipeg et de Calgary – étaient excellentes, et les trois endroits avaient le potentiel d’être des hôtes exceptionnels», a commenté le commissaire Randy Ambrosie, dans un communiqué.

«Bien que l’annonce d’aujourd’hui ne soit qu’une étape dans le processus, nous sommes reconnaissants envers le soutien de la province du Manitoba et de la ville de Winnipeg et envers le travail que tous les Manitobaines et Manitobains ont accompli ensemble pour lutter contre cette pandémie et rendre notre province aussi sécuritaire que possible», a ajouté le président et chef de la direction des Blue Bombers de Winnipeg, Wade Miller.

Négociations en cours

Souhaitant mettre en place un plan de saison écourtée qui devrait commencer au mois de septembre, la LCF fait face au mécontentement des joueurs quant à la proposition de salaire au prorata des matchs disputés.

Le joueur de ligne offensive des Alouettes de Montréal Tony Washington avait d’ailleurs qualifié l’offre de la LCF de «scénario de merde», expliquant que certains joueurs pourraient être limités à un salaire net de 9000 $ américains si la campagne était limitée à six matchs.

Ambrosie a par ailleurs soumis une demande d’aide financière au gouvernement du Canada pour éponger le futur déficit créé par la pandémie de COVID-19. La santé publique doit également donner son aval.

«Nous travaillons sans relâche avec nos joueurs et nos équipes sur tous ces fronts», s’est contenté de dire Ambrosie à ce sujet.