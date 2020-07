La défense sera la clé des Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline comptent sur leur défensive pour tenir en échec Artemi Panarin et les Rangers de New York en ronde de qualification, mais leur tâche ne s’annonce pas facile.

En fait, les Ouragans devront réussir trois fois ce qu’ils ont été incapables de réaliser en quatre matchs face aux Blueshirts en saison régulière : gagner. New York a effectivement balayé les honneurs de la série annuelle de quatre rencontres opposant les deux clubs et même s’ils ont fini quelques rangs plus bas au classement de l’Association de l’Est, les Rangers ne sont pas à prendre à la légère.

Avec le troisième meilleur pointeur du circuit en Panarin (95) et le cinquième buteur de la ligue en Mika Zibanejad (41), ils représentent une menace pour la troupe de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour. Ce dernier peut cependant miser sur de bonnes réserves à la ligne bleue; huit arrières seront prêts à reprendre le collier en août, selon le pilote.

«C’est sûrement notre force, a déclaré celui-ci au site NHL.com. Notre défense doit nous mener à bon port, il n’y a pas d’autres façons. [...] Nous avons de la profondeur comme jamais auparavant. Nos arrières sont de qualité.»

Retour attendu

Parmi eux, il y a Dougie Hamilton, qui a manqué les 21 dernières parties des siens avant la pause impromptue. L’ancien des Flames de Calgary a subi une fracture du péroné en janvier, mais il s’est entraîné sans contrainte aux côtés de Jaccob Slavin durant les séances de la troisième phase du plan de reprise de la Ligue nationale.

Sa présence est certes la bienvenue.

«Si on peut le revoir à 90 % ou même 80 % de ce qu’il était, cela constituera un ajout important pour nous. J’espère qu’il sera prêt une fois que ça commencera», a émis Brind’Amour.

D’ailleurs, une autre pièce de l’armure défensive des Hurricanes, l’ex-Ranger Brady Skjei, croit que les nombreux défenseurs disponibles dans les rangs pourraient être l’élément-clé en cette époque du coronavirus.

«En amorçant ces éliminatoires, ne sachant pas exactement ce qui arrivera avec les blessures et la COVID-19, je pense que vous devez avoir une profondeur maximale, a-t-il dit. Nous sommes heureux de notre défense et nous croyons que chaque joueur peut contribuer à tous les soirs en assumant un grand rôle.»