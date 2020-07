Pour affronter les Maple Leafs de Toronto en ronde qualificative des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, misera sans aucune crainte sur la jeunesse.

Au sein de son groupe d’attaquants, quatre ont 22 ans ou moins: Pierre-Luc Dubois, Emil Bemstrom, Alexandre Texier et Liam Foudy. À eux quatre, ils totalisent 24 matchs d’expérience en séries éliminatoires.

Mais selon Tortorella, la LNH a changé.

«Au cours des années, j’ai regardé les choses des deux façons, a expliqué Tortorella, mardi, au site officiel des Jackets. Je ne sais pas ce qui est mieux entre être jeune et stupide, et ne pas comprendre ce qui se passe autour de toi pendant les séries, ou être un vétéran grisonnant qui a déjà vécu des matchs importants.»

«J’ai vu le sport évoluer, ç’a changé considérablement depuis mes premières années en ce qui a trait au travail d’entraîneur et à l’utilisation des jeunes. La jeunesse a été une partie très importante dans notre volonté de devenir une équipe pouvant gagner la coupe Stanley. Je vais mourir avec les jeunes.»

Tortorella a d’ailleurs prouvé sa position l’année dernière en lançant Texier dans le feu de l’action lors des éliminatoires. À ce moment, le jeune Français n’avait que 19 ans et deux matchs d’expérience au total dans la LNH.

«La ligue est devenue moins âgée, mais nous sommes une équipe jeune depuis plusieurs années maintenant et j'aime certains des jeunes qui ont été amenés ici. Je pense que nos recruteurs ont fait un travail formidable.»

Dubois, un jeune vétéran

Ainsi, à 22 ans et avec 16 matchs d’expérience en séries, Dubois fera figure de vétéran dans cette formation, lui qui en est à sa troisième saison dans la LNH. Il estime avoir beaucoup appris au cours des trois rondes éliminatoires auxquelles il a pris part lors des deux dernières campagnes.

«Le seul moyen est d’apprendre et de vivre [l’expérience] pour voir ce que vous avez bien fait et ce que vous devez corriger, a dit le Québécois. Vous vous souvenez de ce que vous ressentez avant le match. C'est juste un processus d'apprentissage. Dans un monde parfait, vous seriez parfaitement préparé à tout, mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Vous devez jouer.»

«C'est bien différent [cette année], mais je me sens plus préparé, plus expérimenté que je ne l'ai jamais été.»