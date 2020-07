Trophée Hart: les finalistes dévoilés

Meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019-2020, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl figure parmi les trois finalistes à l’obtention du trophée Hart, remis au joueur par excellence en saison régulière.

Tout comme c’est le cas pour le trophée Ted-Lindsay, qui récompense l’athlète de la LNH le plus méritant aux yeux de ses pairs, le joueur d’avant fera la lutte à Nathan MacKinnon et Artemi Panarin, respectivement de l’Avalanche du Colorado et des Rangers de New York.

L’Allemand a connu une campagne exceptionnelle aux côtés de son coéquipier Connor McDavid, les deux hommes occupant les deux premières places dans la course au Art-Ross. C’est finalement Draisaitl qui a eu le meilleur avec 110 points, soit 13 de plus que son capitaine.

Le joueur de 24 ans a touché la cible 43 fois en 71 matchs, aidant les siens à prendre le deuxième rang de la section Pacifique à l’interruption de la campagne.

De son côté, MacKinnon a totalisé 35 filets et 58 aides pour 93 points en 69 affrontements. L’ancien des Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ était en bonne position pour fracasser la barrière de la centaine une première fois.

Enfin, Panarin a réussi ses débuts avec les «Blueshirts», le Russe amassant 95 points, dont 32 buts, en 69 sorties. L’été dernier, il avait accepté un contrat de sept ans et de 81,5 millions $.