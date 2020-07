Dillon Dube brille au camp des Flames

Dillon Dube disputait une première saison presque complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH) lorsque la pandémie a tout interrompu abruptement. L’attaquant des Flames de Calgary souhaite maintenant garder sa place dans la formation.

Au sein d’un trio complété par Milan Lucic et Derek Ryan, Dube a connu une bonne deuxième partie de calendrier. Au total cette saison, il a totalisé six buts et 16 points en 45 parties.

Puis, cette fin de semaine, à sa première journée avec ses coéquipiers au camp des Flames – il a raté la première semaine puisqu’il était «inapte à jouer» –, il a inscrit deux buts lors d’une rencontre intraéquipe.

«J’ai trouvé qu’il a très bien joué, a dit son entraîneur-chef Geoff Ward, lundi, au site officiel de l’équipe. J’ai trouvé que tout le trio a eu un bon match, mais particulièrement "Doobs", qui a été le moteur de ce trio.»

Malgré des débuts tardifs au camp, la forme de Dube n’a jamais inquiété ses entraîneurs. En effet, le joueur de 22 ans a été l’un des membres de la formation les plus dynamiques lors de la phase 2 du plan de retour de la LNH, lorsque les joueurs ont pu patiner en petits groupes.

«Il n’y a aucun doute qu’il est un joueur de la LNH, a lancé Ward. C’est plus qu’évident et c’est vraiment positif. Il appartient à cette ligue et je crois qu’il a la confiance pour jouer dans cette ligue.»

Éthique nécessaire

Pour connaître du succès à long terme dans la LNH, Dube devra toutefois travailler sur la constance de ses efforts. Ward l’admet volontiers: Dube peut être l’un des joueurs qui travaillent le plus pendant les rencontres. Mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, il laisse le défenseur adverse sortir vainqueur de la bataille avec la rondelle.

«Il doit se souvenir que tout doit résulter de ses efforts. Il y a de petites choses dans son jeu pour lesquelles il doit développer plus de constance présentement, que ce soit dans sa façon d’utiliser sa vitesse, d’aller au contact ou de faire des jeux avec la rondelle.»

Le pilote a d’ailleurs avancé qu’il pouvait distinguer deux joueurs complètement différents d’une rencontre à l’autre. Il s’est ainsi fait un devoir de pousser Dillon dans la bonne direction.

«Quand il a des opportunités de réaliser des jeux et qu’il les faits, il est un joueur si différent, a lancé Ward. Quand l’éthique de travail est là, quand le niveau de compétitivité est là, il est un joueur bien plus efficace et nous voyons son talent émerger.»

Dillon a d’ailleurs entendu les doléances de ses entraîneurs et il est pleinement conscient de la façon dont on lui demande de jouer.

«Il faut jouer un style direct et dur, a avancé Dube. Nous avons créé beaucoup de choses [dimanche] en prenant le contrôle de la rondelle dans chaque zone. Quand nous avons le contrôle, c’est là que nous pouvons dominer le match.»