Une formalité pour Clavel

Kim Clavel et son adversaire Natalie Gonzalez ont respecté la limite de poids de 110 lb lors de leur pesée officielle tenue lundi à l’hôtel MGM Grand de Las Vegas.

La Québécoise a présenté un poids de 109,8 lb alors que l’Américaine a fait osciller la balance à 109,9 lb en prévision de leur duel de huit rounds. Il faut préciser que la ceinture NABF des poids mi-mouches (108 lb) de Clavel, remportée en décembre dernier, n’est pas en jeu.

La coupe de poids n’a pas été difficile pour la protégée de Danielle Bouchard. Plus de trois heures avant l’événement, Clavel a envoyé une photo à son promoteur Yvon Michel. On y a vu la boxeuse avec un large sourire et une mention selon laquelle elle était prête pour la pesée.

À noter qu’un combat de la carte de mardi soir a été annulé en raison d’un cas positif à la COVID-19. Le poids lourd américain Kingsley Ibeh (5-1, 4 K.-O.) a reçu un diagnostic positif à ce virus. Il devait croiser le fer avec l'Italien Guido Vianello (7-0, 7 K.-O.).

Il s’agissait du troisième cas positif depuis le lancement de la «Bulle» de Top Rank. Et ils ont tous été décelés avant la pesée.

Clavel, qui est la première boxeuse du Québec à renouer avec la compétition, n’avait pas été en contact avec Ibeh depuis son arrivée à Las Vegas samedi.

Des surprises

Avant leur départ pour la ville du vice, Clavel et son entraîneuse Danielle Bouchard ont indiqué qu’elles avaient des «surprises» pour Gonzalez. Elles ne sont pas entrées dans les détails lors de leur point de presse vendredi dernier.

Par contre, elles ont mis une stratégie en place et elles vont la suivre à la lettre. Avec des rounds de deux minutes, Clavel n’aura pas trop le temps pour faire dans la dentelle. Elle devra lancer beaucoup de coups sans négliger la précision de ceux-ci.

Il ne faut pas négliger non plus la présence de Stéphan Larouche dans son coin. L’oeil aiguisé du vétéran pourrait être utile à Bouchard si le combat ne se déroule pas comme prévu.

