Un gardien qui risque d'être convoité

Le gardien Anton Khudobin deviendra joueur autonome sans compensation au terme des séries éliminatoires, mais il refuse de se mouiller quant à la suite, préférant laisser son agent parler pour lui et se concentrer à aider les Stars de Dallas à la reprise des activités.

Au cours de la saison régulière, l’athlète de 34 ans a bien complété un duo avec Ben Bishop au Texas. Celui empochant 2,5 millions $ annuellement a conservé une fiche de 16-8-4 et une moyenne de buts alloués de 2,22, ainsi qu’un taux d’efficacité de ,930, le meilleur de toute la Ligue nationale de hockey.

Évidemment, il pourrait susciter l’intérêt de quelques formations du circuit Bettman s’il teste le marché en octobre, mais l’ancien des Bruins de Boston ne veut pas y penser pour l’instant.

«Ça concerne mon agent, c’est sa partie du travail, a-t-il affirmé au quotidien "The Dallas Morning News". Évidemment, je veux obtenir une nouvelle entente. Mais actuellement, nous jouons seulement au hockey. S’il y a des négociations, mon représentant me le fera savoir.»

«Une fois, j’ai signé une prolongation contractuelle. C’était en Caroline. Il y avait eu des discussions et beaucoup d’autres discussions. J’avais dit à mon agent: tu sais ce que je désire. Va leur parler et informe-moi de ce qu’ils veulent. Je ne souhaite pas entendre parler de ces conversations quotidiennement, car je veux jouer au hockey», a-t-il ajouté.

Jouera-t-il?

Maintenant, Khudobin ne peut prédire la suite, à savoir si l’entraîneur-chef Rick Bowness l’utilisera, même si les matchs du tournoi à la ronde des clubs de tête de l’Association de l’Ouest ne seront pas une question de vie ou de mort. Et il ne sait pas plus si les Stars le garderont sous leur égide en 2020-2021.

«Je me prépare à aider l’équipe à gagner et à aller le plus loin possible en séries. C’est ainsi, peu importe si je vais jouer ou non, a-t-il dit. Et puis, lorsque le marché s’ouvrira, peut-être que je signerai un nouveau contrat ici, je ne sais pas.»

«Si mon agent m’appelle pour me dire que l’organisation veut ceci et cela, et ensuite me demander si j’accepte, bien, je dirai oui ou non. C’est comme ça que je me prépare. Oui, je suis heureux et j’aimerais rester ici», a-t-il poursuivi.