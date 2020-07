Où joueront les Blue Jays cette saison?

Publié aujourd'hui à 16h46

Mis à jouraujourd'hui à 16h46

La saison 2020 des Blue Jays s'annonçait déjà ardue.

Un calendrier écourté de 60 matchs, dont 40 contre les équipes de leur section et 20 face aux formations de la section Est de la Ligue nationale.

Au total, seulement 14 matchs contre des adversaires qui ont maintenu une fiche inférieure à .500 la saison dernière: 10 contre les Orioles et quatre contre Miami.

Après le refus du gouvernement fédéral d'accorder une permission spéciale aux Jays pour qu'ils disputent leurs matchs locaux au centre Rogers de Toronto, l'état major de l'équipe cherche une solution.

Plusieurs joueurs préfèrent jouer dans un autre stade des ligues majeures. Les options de Buffalo, du stade AAA des Jays et de Dunedin en Floride sont donc moins intéressantes.

Le directeur gérant de l'équipe Ross Atkins a confirmé que l'organisation discutait avec la direction des Pirates de Pittsburgh afin de partager le PNC park et avec les Orioles de Baltimore pour utiliser le Camden yards.

Déjà, le scénario de jouer les matchs à Toronto n'était pas idéal.

Les joueurs devaient loger à l'hôtel adjacent au centre Rogers et étaient passibles d'amendes s'ils se promenaient dans les rues de la ville reine. Maintenant qu'ils doivent aller disputer leur saison locale aux États-Unis, ils auront un peu plus de liberté.

Certes, ils devront limiter leurs déplacements en ces temps de pandémie ainsi que leurs interactions à l'extérieur du stade, mais ils n'auront pas les mêmes contraintes qu'à Toronto.

Pour une jeune formation comme celle des Jays, il devrait être assez facile de s'adapter à passer l'été dans des hôtels et dans les valises.

La réalité au baseball est qu'on joue à tous les jours et que le vrai domicile des joueurs est leur vestiaire et le stade, alors qu'on y passe environ neuf heures par jour.

C'est pour cela qu'il est important pour la direction de l'équipe de trouver un autre stade avec des installations dignes des ligues majeures.

Pour une ville comme Pittsburgh, par exemple, les retombées économiques seraient importantes si les Jays finissent par opter pour cette option. Cela veut dire un total de 60 matchs au PNC park. 30 par les Pirates et 30 par les Jays.

Plus important encore, des retombées économiques importantes pour les hôtels et restaurants de la ville alors qu'en plus des Jays , 16 autres formations seraient de passage à Pittsburgh au cours de l'été.

En attendant la décision des Jays et du baseball majeur, la troupe de Charlie Montoyo se prépare pour son match d'ouverture qui aura lieu vendredi à Tampa face aux Rays.

Ce match sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 18h30. Le premier match des Jays dans leur domicile temporaire sera le 29 juillet face aux champions en titre de la série mondiale, les Nationals.