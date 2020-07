Mostert et les 49ers peuvent-ils se réconcilier?

Même s’il a officiellement demandé à être échangé, le porteur de ballon Raheem Mostert semble prêt à accepter la branche d’olivier que lui offrent les 49ers de San Francisco.

Selon le réseau NFL Network, l’athlète a rencontré l’un des hauts dirigeants des Niners afin de dénouer les tensions et d’être sur la même longueur d’onde.

Au début du mois de juillet, Mostert a exigé une transaction, car les négociations concernant la transformation de son contrat ne se déroulaient pas bien. Le demi offensif détient une entente valide jusqu’à la fin de la saison 2021 et elle lui rapporte un peu moins de 3 millions $ annuellement.

L’agent de Mostert, Brett Tessler, a indiqué à NFL Network qu’il «espérait» que la rencontre entre son client et les 49ers permettrait de régler la situation.

Le contrat du natif du joueur de 28 ans lui a été accordé lorsqu’il était principalement un joueur d’unités spéciales. Mostert a toutefois démontré qu’il pouvait être le porteur de ballon numéro 1 des Niners lors des dernières éliminatoires de la NFL, pendant lesquelles l’équipe de la Californie a atteint le Super Bowl.

En trois parties éliminatoires, il a amassé 336 verges et cinq touchés. Mostert a aussi couru avec le ballon 137 fois en saison régulière et obtenu 772 verges et huit majeurs.