«Malkin a été formidable jusqu’ici»

Après une longue pause en raison de la pandémie de COVID-19, l’attaquant-vedette des Penguins de Pittsburgh semble plus motivé que jamais en vue des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui doivent se mettre en branle bientôt.

De l’avis de son entraîneur-chef Mike Sullivan et de l’adjoint Mark Recchi, il est actuellement dans une forme irréprochable. À 34 ans, il prend de plus son rôle de meneur très au sérieux.

«Son éthique de travail est formidable, a ainsi noté Sullivan, lundi, selon le site The Athletic. Il montre l’exemple. Vous pouvez voir le niveau d'intensité avec lequel il joue et avec lequel il s'entraîne, et c'est contagieux. "Geno" a fait un excellent travail en apportant chaque jour son éthique de travail à la patinoire.»

«"Geno" a été formidable jusqu’ici, a ajouté Recchi. Même dans les séances limitées [lors de la deuxième phase du plan de retour de la LNH] et maintenant pendant le camp, c’est incroyable de voir comment il a assumé son rôle de leader.»

Gagner

Malkin a lui-même indiqué qu’il était motivé par une seule chose: la possibilité de remporter une autre coupe Stanley.

«C’est mon travail, c’est ce que je fais de ma vie, a expliqué Malkin. Ce n’est pas facile pour tout le monde de comprendre à quel point c’est important dans la vie de chaque joueur. Nous essayons tout pour revenir au jeu et avoir des séries. Je suis concentré sur mon jeu. Nous travaillons chaque jour. La tête, le cœur, tout est question de gagner.»

Si la grande forme de Malkin est une mauvaise nouvelle pour le Canadien de Montréal, qui devra affronter les Penguins lors de la ronde qualificative, c’est toutefois une bénédiction pour Jason Zucker et Bryan Rust, qui évoluent sur le même trio que le Russe depuis le début du camp.

S’il a joué presque toute la saison aux côtés de Rust, Malkin en est toutefois à ses premiers coups de patin avec Zucker, acquis le 10 février dernier du Wild du Minnesota. Il n’est toutefois pas inquiet pour la suite des choses.

«Nous avons marqué quelques buts, a dit Malkin, à propos de son association avec Zucker. Nous n'avons pas vraiment joué ensemble cette année. Ça s’en vient, j’espère. On joue avec Rust aussi. C’est mon nouveau partenaire cette année.»

«Je pense que ça va bien aller. Nous avons un bon système. On va être dangereux, c’est sûr», a-t-il conclu.