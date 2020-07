LNH: un retour qui fera le plus grand bien

Publié aujourd'hui à 16h16

Depuis le mois de mars, nos vies ont été bouleversées. Rien n’est pareil depuis le début de la pandémie.

Inquiétude, frustration, exaspération et j’en passe. Les émotions sont grandes, intenses et nombreuses depuis maintenant quatre mois.

Plusieurs ont perdu un proche. D’autres n’ont plus d’emploi. Les nouvelles négatives s’accumulent.

Et il y a de nombreux ajustements.

Il faut porter un masque. Il faut respecter la distanciation physique. Il faut se laver les mains plus souvent qu’à l’habitude. Il faut travailler avec la présence de nos enfants.

Nous devons maintenant constamment réfléchir avant de poser un geste afin des respecter les nouvelles réalités qui nous entourent.

Bref, les moments de réjouissance ne sont pas nombreux.

Par contre, le passé démontre que le sport est rassembleur dans des moments difficiles.

Et je pense que c’est ce qui arrivera au Québec avec le retour de la LNH.

De la fin juillet jusqu’au début du mois d’octobre, les Québécois auront, à tous les jours, une occasion de se changer les idées en regardant un ou plusieurs matchs de hockey.

Au lieu de débattre sur le port du masque, vous pourrez débattre des décisions de Claude Julien.

Au lieu d’être envahi par des vidéos négatives sur les réseaux sociaux, vous serez ébahi par un but spectaculaire d’Alexander Ovechkin ou encore un arrêt de Carey Price.

Avouez-le. Pour la santé mentale de tous et chacun, ça va faire du bien.

Confortablement assis dans votre salon, vous allez pouvoir encourager les Canadiens de Montréal ou votre équipe préférée et vous allez pouvoir le faire selon votre plaisir.

Tout le monde peut se laisser aller.

Et puisque le monde est anormal depuis quatre mois, pourquoi ne pas souhaiter et espérer des séries éliminatoires anormales avec des surprises et des histoires inspirantes...

J’ai bien hâte de vous retrouver à TVA Sports dès le 28 juillet. Je serai à la description du match préparatoire entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto.

Portez-vous bien.