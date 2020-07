LNH: tous les matchs des Canadiens et des séries éliminatoires à TVA Sports

Tous les matchs de la série entre les Canadiens de Montréal et les Penguins de Pittsburgh, dans le cadre de la ronde de qualification en marge des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, seront diffusés en exclusivité sur les ondes de la chaîne TVA Sports et sur TVA Sports direct.

De plus, la chaîne TVA Sports a obtenu les droits exclusifs francophones de diffusion pour toutes les autres confrontations de la ronde qualificative sans compter toutes celles des séries éliminatoires, comme prévu.

Le tout s'amorcera dès le 28 juillet alors qu'un match préparatoire entre les Canadiens et les Maple Leafs de Toronto sera disputé à compter de 19h. Cette partie sera également diffusée sur le réseau TVA.

L’horaire des autres duels préparatoires ainsi que de la ronde de qualification sera annoncé au cours des prochains jours.

«La chaîne TVA Sports est fière de présenter en exclusivité la ronde de qualification et les séries de la LNH, incluant tous les matchs des Canadiens de Montréal, a déclaré le vice-président de TVA Nouvelles et de TVA Sports, Serge Fortin. Après une pause de plus de quatre mois, le hockey de la LNH reprendra au plus grand plaisir des partisans qui attendent ce retour depuis longtemps.

«Cette formule inédite des séries promet d’être des plus palpitante. Et c’est seulement avec notre équipe à TVA Sports que les Québécois pourront voir les meilleurs joueurs au monde lutter pour gagner la coupe Stanley.»

La série entre le Tricolore et les Penguins s'amorcera le 1er août, dès 19h avec l'émission d'avant-match, alors que le Bleu-Blanc-Rouge tentera de prendre la mesure de la bande à Sidney Crosby dans une série 3 de 5, à Toronto.