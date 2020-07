LNH: ils excellent sur la glace et derrière le banc

Faisant ses preuves dans la Ligue continentale de hockey (KHL), Alex Kovalev – qui a été nommé entraîneur-chef du Red Star de Kunlun lundi – est le dernier de plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) à tenter sa chance comme instructeur.

Voici cinq entraîneurs-chefs actuels de la LNH ayant connu du succès comme joueurs et pilotes au sein du circuit Bettman.

- Rod Brind'Amour, Hurricanes de la Caroline

Brind’Amour a connu une illustre carrière comme attaquant avec les Blues de St. Louis, les Flyers de Philadelphie et les Hurricanes. Il a marqué 452 buts et totalisé 1184 points en 1484 parties, remportant au passage la coupe Stanley avec les «Canes» en 2006.

Ayant œuvré comme adjoint derrière le banc de l’équipe pendant sept ans avant d’être nommé entraîneur-chef en 2018, il n’a pas tardé à démontrer son savoir-faire. Il a en effet mené les siens à la finale de l’Association de l’Est à sa première saison.

- Joel Quenneville, Panthers de la Floride

Après une carrière de 803 matchs dans la LNH, Quenneville a rapidement effectué la transition vers le rôle d’instructeur, étant nommé joueur-entraîneur à sa dernière saison professionnelle avec les Maple Leafs de St. John’s, dans la Ligue américaine, en 1991-1992.

S’il a été un défenseur efficace sans plus, il est toutefois devenu l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire. Il est en effet actuellement deuxième dans l’histoire du circuit avec 925 victoires et il a remporté trois coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Et son aventure avec les Panthers ne fait que commencer.

- Craig Berube, Blues de St. Louis

Homme fort lorsqu’il chaussait les patins, Berube a disputé 1054 matchs, écopant pas moins de 3149 minutes de pénalité.

Tout comme Quenneville, Berube a rapidement changé de chapeau. Il a disputé une dernière saison en 2003-2004 dans la Ligue américaine avec les Phantoms de Philadelphie, avant de se retrouver dans le groupe d’instructeurs du club l’année suivante.

Si sa première chance comme pilote – avec les Flyers – n’a pas été la bonne, il s’est toutefois rapidement repris avec les Blues.

Nommé par intérim en novembre 2018, il a mené le club de la dernière place de l’Association de l’Ouest à la coupe Stanley quelques mois plus tard.

- Rick Tocchet, Coyotes de l’Arizona

Tocchet a surtout marqué les esprits comme attaquant prolifique. Après tout, il a touché la cible à 440 reprises et amassé 952 points en 1144 parties.

À la tête du Lightning de Tampa Bay pendant un peu moins de deux saisons, il a raté les séries éliminatoires deux fois avant d’être remercié.

Il est actuellement au cœur de sa troisième campagne avec les Coyotes, et il tentera, lors de la ronde qualificative qui s’amorcera bientôt, d’obtenir un premier billet pour les éliminatoires de la LNH.

- Lindy Ruff, Devils du New Jersey

Nouvellement nommé entraîneur-chef des Devils, Lindy Ruff figure, tout comme Quenneville, en bonne posture dans le palmarès des meilleurs instructeurs de l’histoire de la LNH. Il est en effet sixième au chapitre des victoires, avec 736.

Celui qui a joué 691 parties dans la LNH à la ligne bleue est toutefois toujours à la recherche d’une première conquête de la coupe Stanley.

Il devra attendre à la prochaine campagne pour tenter à nouveau sa chance, puisque les Devils ne seront pas de la reprise des activités, au mois d’août.