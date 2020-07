Les Jets travaillent une facette bien précise

Les Jets de Winnipeg ont décidé de mettre l’accent sur une facette du jeu bien précise lors de leur entraînement de lundi.

L’entraîneur-chef Paul Maurice a choisi de consacrer une importante portion de l’exercice pour l’avantage numérique.

«Travailler l’avantage numérique lors des entraînements, c’est l’une des choses les plus difficiles à faire, a expliqué le pilote au site internet de son organisation. Lors de cette situation, tu veux voir tes joueurs effectuer des tirs. Les joueurs sont toutefois moins enclins à décocher des tirs sur leurs coéquipiers. La dernière chose qu’ils veulent faire, c’est de démolir la cheville d’un gars lors d’un exercice.»

Maurice était comblé de ce qu’il a vu de ses unités.

«Les gars ont été très bons aujourd’hui [lundi]. Je suis très heureux de ce que j’ai vu.»

L’unité principale des Jets avec un homme en plus était composée des attaquants Blake Wheeler, Mark Scheifele, Patrik Laine et Kyle Connor, ainsi que de l’arrière Neal Pionk.

«Avec les gars que nous avons ici, nous avons assez de talent autour du filet pour pouvoir concrétiser plusieurs de nos chances et connaître du succès en avantage numérique, a indiqué Wheeler. On ne peut cependant pas juger un avantage numérique uniquement sur les buts marqués. Il faut regarder combien de temps nous passons en zone offensive, combien de chances nous générons et si nous créons un momentum pour le reste de l’équipe.»

«Lorsque l’avantage numérique fonctionne, c’est une grosse source de confiance», a ajouté le capitaine de l’équipe manitobaine.

Les Jets seront de la phase qualificative des éliminatoires, alors qu’ils se mesureront aux Flames de Calgary dans une série d’un maximum de cinq affrontements.