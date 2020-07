«Il n'y a aucune limite» pour cet espoir des Oilers

Profitant de quelques absences dans la brigade défensive des Oilers d’Edmonton, Philip Broberg a rapidement impressionné son entraîneur-chef Dave Tippett au cours du camp d’entraînement, grimpant les échelons au sein de la formation.

Sélectionné au huitième rang au total lors du dernier repêchage, le défenseur de 19 ans a notamment inscrit deux buts dans un match intraéquipe, samedi.

«Vous ne pouvez pas regarder ses séquences et dire qu’il n’a pas sa place [dans la Ligue nationale], a dit Tippett, lundi, selon le réseau Sportsnet. Il semble un joueur qui pourrait jouer à gauche ou à droite en défensive, comme ailier ou au centre, présentement. Il est un jeune joueur qui tente de laisser une forte impression et il y arrive certainement.»

Pourtant, Broberg n’a encore jamais joué un seul match en Amérique du Nord. Le directeur général des Oilers, Ken Holland, avait même annoncé publiquement que l’espoir allait disputer une saison supplémentaire avec le Skelleftea AIK, en Suède, avant de traverser l’Atlantique en 2021.

Mais lorsque les Oilers l’ont invité à l’actuel camp en vue de la reprise de la saison 2019-2020, Broberg s’est dirigé vers Edmonton avec la ferme intention de ne pas retourner en Suède cet été.

«Je suis venu ici avec la mentalité que je me battais avec d’autres joueurs, a-t-il dit. Je veux tirer avantage des opportunités. J’y vais un jour à la fois et on verra ce qui va arriver.»

S’il n’a récolté qu’un but et huit points en 45 matchs cette saison dans la principale ligue suédoise, Broberg possède des habiletés et un talent qui ne font aucun doute. Son coéquipier et compatriote Adam Larsson, qui l'héberge actuellement, lui prédit d’ailleurs un grand avenir.

«Il n’y a aucune limite pour lui, a laissé entendre Larsson. Il patine si bien pour un gars de son gabarit. Il est gros, fort, et possède un bon sens du hockey. Il a tous les ingrédients et tous les outils pour être un très, très bon joueur dans cette ligue.»