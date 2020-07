Vaincre l'Impact, une source de motivation pour le TFC

La victoire de jeudi contre l’Impact de Montréal semble avoir donné la confiance nécessaire au Toronto FC, qui s’est placé en excellente position pour continuer son parcours au-delà de la phase de groupe du tournoi «La MLS est de retour».

Avec un gain et un verdict nul à son actif, la troupe de l’entraîneur-chef Greg Vanney amorcera son prochain duel, mardi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, avec l’espoir de finir au sommet du groupe C.

Le duel Toronto FC c. Nouvelle-Angleterre sera diffusé à la chaîne TVA Sports ce mardi, 9h.

Cependant, la façon de jouer est aussi satisfaisante que les résultats dans le camp des Reds, surtout après une longue pause de quelques mois.

«Oui, ce l’est, a admis le capitaine du TFC, Michael Bradley, au site officiel du club. Nous avons discuté de ce sujet, compte tenu des différentes circonstances actuelles. Rien n’allait être facile ou parfait au début.»

D’ailleurs, l’équipe ontarienne a trébuché d’entrée de jeu en échappant une avance de deux buts pour se contenter d’un match nul de 2 à 2 face au D.C. United à sa première sortie.

Néanmoins, les ajustements continueront d’être faits à mesure que les parties s’accumuleront.

«Ça faisait quatre mois que l’équipe avait disputé sa dernière rencontre. On s’est entraîné ensemble pour quelques semaines seulement. Il n’y a pas vraiment eu de matchs hors-concours et on a été contraint de sauter dans l’action tout de suite, a affirmé Bradley.

«On a parlé qu’au début, il nous fallait utiliser notre force mentale, les idées qui ont été exploitées par l’organisation ces dernières années.

«Au départ, ce ne fut pas parfait, il y a encore beaucoup d’aspects à améliorer, mais quatre points en deux sorties, cela reste un bon début, a-t-il enchaîné. On veut conclure avec un autre gain; ces points comptent au classement de la saison, donc il importe de terminer en force. Puis, on prendra les matchs un à la fois si on se rend en ronde éliminatoire afin de se donner une chance réelle de soulever le trophée.»