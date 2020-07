Un débat insensé, selon Rod Brind'Amour

Chez les Hurricanes de la Caroline, le port du masque ne semble pas représenter un problème, surtout pas aux yeux de leur entraîneur-chef Rod Brind’Amour.

Ainsi, les joueurs, les instructeurs et les membres de l’organisation des «Canes» ont tous couvert leur visage à l’occasion de la prise de photo d’équipe, samedi, à Raleigh.

Pour Brind’Amour, qui a connu une longue carrière de hockeyeur, les chicanes entourant le masque contre la COVID-19 sont pour le moins futiles.

«Tout ce débat sur l’idée de le porter ou non est insensé, selon moi. Si quelqu’un me dit que le masque aidera, je suivrai (les recommandations). Jusqu’ici, je n’ai pas entendu un seul argument valable qui justifierait de ne pas le porter», a déclaré l’ancien attaquant au site The Athletic.

Les statistiques relatives aux infections recensées aux États-Unis sont de nature à donner raison à Brind’Amour. Samedi, la Caroline du Nord a établi un record quotidien avec 2481 cas positifs au coronavirus.

Les Hurricanes poursuivent leur camp d’entraînement en prévision du retour au jeu de la Ligue nationale de hockey. Au début août, ils doivent affronter les Rangers de New York en ronde de qualification.