La santé publique dit non à Estephan

Le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda continue de maintenir la ligne dure avec la boxe professionnelle. Vendredi en fin de journée, il a rejeté le plan d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui visait à présenter un gala de boxe à huis clos dans une région du Québec.

Dans une lettre adressée au promoteur Camille Estephan, Dr Arruda a fourni une réponse que n’attendait pas l’homme de boxe.

«Pour le moment, au Québec, aucun contact physique direct lors d’un affrontement dans un sport de combat n’est autorisé, comme précisé dans le décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020», est-il écrit dans la missive dont «Le Journal de Montréal» a obtenu copie.

«Cette interdiction des sports de combat est en vigueur dans le contexte où le Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 14 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19.»

Selon Dr Arruda, le niveau de risque de transmission de la COVID-19 lors des sports de combat est élevé notamment en raison du non-respect de la règle du deux mètres, de la fréquence élevée et prolongée des contacts étroits, le fait que le port du masque ou du couvre-visage n’est pas recommandé lors de la pratique d’une activité d’intensité modérée ou élevée.

Il a également ajouté que les coups portés au visage qui favorisent l’émission de gouttelettes qui est le principal vecteur de transmission. Il y a également les déplacements interrégionaux, interprovinciaux ou internationaux des participants qui ne seraient pas une bonne chose dans un contexte de pandémie.

Incompréhension

Du côté de Camille Estephan, c’est l’incompréhension la plus totale.

«Les autorités de santé publique en France jugent qu’il n’y a pas plus de risques dans les sports de combat, dont fait partie la boxe, que les autres sports, a souligné l’homme d’affaires. Même chose du côté de l’Allemagne et de l’Angleterre.

«Au Japon, qui est ma référence, ils y vont du même constat. Il (Dr Arruda) va me faire croire que tous ces dirigeants de santé publique des quatre coins du monde sont dans l’erreur?

«On assiste vraiment à une situation de deux poids, deux mesures.»

La limite des tests

Dans la même missive, Dr Arruda a soulevé un point intéressant au sujet des tests de dépistage qui seraient utilisés à quelques reprises avant un éventuel gala de boxe.

«(...) L’utilisation des tests PCR chez des personnes asymptomatiques ne permet pas d’exclure que les personnes soient infectées au moment du combat, a-t-il mentionné.

«L’ajout de cette seule mesure ne pourrait donc suffire à réduire les risques de transmission de la COVID-19 lors d’un combat.»

C’est un autre gifle au visage du promoteur Estephan. Pourtant, mercredi dernier, l’optimisme était au rendez-vous alors que le dialogue était finalement ouvert avec les autorités de santé publique.

«En y allant de tels propos, il est en train de confirmer que les tests qui sont passés à la population ne sont pas fiables, a ajouté Estephan. On se rend surtout compte que les décisions de la santé sont prises à l’emporte-pièce.

«La pire chose pour l’économie et la population, c’est l’instabilité. C’est ce qu’on voit présentement.»

Voyant qu’il ne peut pas avoir l’approbation de la santé publique, Estephan souhaite la création d’un comité afin de réviser le dossier.

«On voit qu’il y a un manque de compréhension de notre sport et il faut y remédier», a conclu Estephan.

Un plan B qui coûtera cher à Camille Estephan

Après le refus officiel de la santé publique, le promoteur Camille Estephan ne demeurera pas les bras croisés bien longtemps. Son plan B est déjà en marche.

Il va faire boxer ses protégés à l’extérieur du Québec pendant les prochaines semaines. L’homme d’affaires a des propositions pour l’Alberta, la France, et même Abu Dhabi.

«Je n’ai pas le choix d’aller dans cette direction, a mentionné Estephan. La boxe mondiale est repartie partout. Tout le monde est en cinquième vitesse alors que nous sommes au neutre.

«Plusieurs de mes boxeurs ont des classements mondiaux à défendre. Il faut tout faire pour les conserver.»

En Alberta, où les sports de combat sont déconfinés, le promoteur regarde pour présenter un gala à Calgary ou à Edmonton. Il a déjà reçu des offres d’un hôtel dans chacune de ces villes.

En France, il vise de placer au moins trois boxeurs sur des cartes qui doivent être présentées les 28 et 29 août. Pour Abu Dhabi, les discussions sont encore au stade embryonnaire.

Et il ne faut pas oublier les États-Unis. Eye of the Tiger Management a cinq boxeurs sous contrat avec Golden Boy Promotions.

«On sait que Golden Boy organise un gros gala le 12 septembre avec Canelo. Je suis prêt à envoyer mes gars, mais ça va dépendre des offres.»

Des coûts importants

Le plan B d’Estephan vient avec un coût. Il devra dépenser des dizaines de milliers de dollars en billets d’avion afin de faire voyager ses protégés et leurs entraîneurs.

«Il faudra être intelligent dans notre approche, a-t-il précisé. Au Canada, ça sera assez simple parce qu’on avait une carte avec des duels à saveur canadienne.

«En France, on est en train de penser à envoyer trois boxeurs et autant d’entraîneurs. Ceux-ci s’entraideraient pour les trois duels. Antonin Décarie analyse la situation à l’heure actuelle.»

Toute cette opération vise également à sauver la plate-forme Punching Grace qui a perdu 50 % de ses abonnés durant la pandémie.

«Elle a souffert comme la plupart des entreprises, a confirmé Estephan. Si on ne présente pas de gala bientôt, on va garantir sa mort. Pour nous, Punching Grace est très important dans le modèle de notre compagnie.»

Au rythme où vont les choses au Québec, il ne serait pas surprenant que le plan B se poursuive jusqu’à la fin de l’année.