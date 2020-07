F1: Lance Stroll tout juste à court du podium en Hongrie

Le pilote québécois Lance Stroll a pris le quatrième rang du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, disputé dimanche, à Budapest.

Prenant le départ de la troisième place, derrière les deux Mercedes, Stroll a perdu l’avantage lors de la première salve d’arrêts aux puits face à Max Verstappen (Red Bull). Ce dernier a terminé deuxième, derrière Lewis Hamilton, mais devant Valtteri Bottas.

Il s’agit du deuxième meilleur résultat de la carrière de Stroll, égalant sa performance du Grand Prix d’Allemagne l’année dernière. Il est monté sur la troisième marche du podium lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017.

Verstappen opportuniste

Le départ de la course a eu lieu sur une piste détrempée en raison d’averses en matinée à Budapest. Très habile dans ces conditions, Verstappen en a profité pour rapidement remonter jusqu’en deuxième position. Il prenait le départ de la septième position.

Coincé derrière Stroll au troisième échelon après quelques tours, il a passé son adversaire canadien en passant aux gommes pour piste sèche plus tard que celui-ci.

Le Néerlandais a pourtant bien failli ne pas s’élancer pour cette course puisqu’il a perdu le contrôle de sa voiture en se rendant sur la grille de départ. Endommageant sa suspension et son aileron, il a été en mesure de participer à la course grâce au bon travail de ses mécaniciens.

Alexander Albon (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari), Sergio Perez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen (Haas) et Carlos Sainz fils (McLaren) ont complété le top 10.

Avec cette victoire, Hamilton a pris le premier rang du classement des pilotes avec 63 points, soit 5 de plus que son coéquipier Bottas. Verstappen est troisième, avec 33 points. Stroll est huitième (18 points).

La prochaine course sera le Grand Prix de Grande-Bretagne, le 2 août.