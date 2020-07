Un premier «El Trafico» pour «Chicharito»

Les débuts de Javier Hernandez avec le Galaxy de Los Angeles ne se passent pas nécessairement comme prévu. Toutefois, samedi, l'attaquant mexicain pourra vivra son tout premier «El Trafico» alors que son équipe affrontera le Los Angeles FC lors d'un match de la phase présliminaire du tournoi «La MLS est de retour», à Orlando, en Floride.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports, dès 22h30.

En trois matchs avec le Galaxy, «Chicharito» n'a toujours pas connu l'ivresse de la victoire alors que la formation californienne a livré un match et subi deux défaites, dont la plus récente contre les Timbers de Portland, il y a cinq jours. Lors de ce duel, Hernandez a tout de même marqué un but, le premier dans son nouvel uniforme, mais a raté une tentative de «penalty».

De son côté, le Los Angeles FC, champion de la saison régulière 2019 dans la MLS, a amorcé le tournoi de reprise avec un match nul de 3-3 face au Dynamo de Houston.

Si le Galaxy est présentement au quatrième et dernier rang du groupe F de la compétition, le «LAFC» est troisième.

Dans l'autre duel de la soirée, un autre du groupe F, les Timbers croiseront le fer avec le Dynamo.

Ce match sera également diffusé sur les ondes de TVA Sports, dès 20h00.