Patrick Kane se croit au «March Madness»

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane estime que les partisans seront choyés de pouvoir écouter du hockey toute la journée, comparant en ce sens les prochaines éliminatoires au «March Madness», le fameux tournoi de basketball universitaire aux États-Unis.

Lui-même est excité à l’idée de pouvoir regarder des parties durant la journée, lorsque ce ne sera pas à son tour d’enfiler une paire de patins.

«Ça va être un horaire extraordinaire pour les amateurs de hockey, a mentionné l’Américain de 31 ans au site NHL.com. Ils vont pouvoir visionner six matchs par jour si je ne me trompe pas. Ils vont pouvoir regarder du hockey toute la journée. Les matchs sont tous séparés de quelques heures. Je pense que c’est excitant.»

En plus des huit séries qualificatives au meilleur de cinq matchs, les quatre premières équipes de chaque Association joueront les unes contre les autres afin de déterminer leur position lors de la suite des éliminatoires. Un minimum de 36 et un maximum de 52 matchs seront disputés conjointement à Edmonton et Toronto lors de cette étape.

«L’une des meilleures choses en séries, c’est quand tu es avec tes coéquipiers et que tu regardes des matchs de hockey, en te promenant entre deux matchs pour voir lesquels sont serrés et lesquels s’en vont en prolongation. Ce sera bien d’avoir des options», a ajouté celui qui a amassé 84 points en 70 parties avec les «Hawks» cette saison.

Crawford encore dans l’équation

Le gardien des Blackhawks Corey Crawford n’a pas pris part à un seul entraînement depuis le début du camp d’entraînement des siens, lui qui a été déclaré «inapte à jouer» par son équipe.

La formation de l’Illinois refuse toutefois de dire si son portier sera de retour à temps pour le début de la phase 4 du plan de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Pour l’instant, rien n’a changé, mais nous ne l’avons pas écarté de nos plans», a mentionné l’entraîneur-chef Jeremy Colliton.

En raison de la nouvelle politique de confidentialité médicale de la LNH, les équipes n’ont pas la permission de révéler si un joueur est absent en raison d’une blessure ou s’il est atteint de la COVID-19.

Cette saison, Crawford a conservé une fiche de 16-20-3, avec une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d’efficacité de ,917. Il a partagé le filet de son équipe avec Robin Lehner durant la majeure partie de la saison, mais celui-ci a été échangé aux Golden Knights de Vegas.