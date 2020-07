Une carte cachée chez les Penguins

Dans l’ombre des grandes vedettes à Pittsburgh, Brandon Tanev joue pourtant un rôle important chez les Penguins. Les partisans du Canadien de Montréal risquent de s’en rendre compte lors de la prochaine ronde qualificative.

Parmi les attaquants des Penguins, Tanev a dominé dans la catégorie des tirs bloqués, avec 65, durant la dernière saison. Pour cause, il est souvent utilisé en infériorité numérique.

À lire aussi: Sidney Crosby quitte l'entraînement des Penguins

«Ceux qui vont sur la glace savent ce qu’est le travail à effectuer en désavantage numérique, c’est de bloquer des tirs et ultimement tuer la pénalité pour redonner le momentum à son équipe, a résumé Tanev, lors d’une vidéoconference avec les médias de Pittsburgh. C’est important, particulièrement durant les éliminatoires.»

«Quand tu es un joueur avec un rôle particulier, dont en infériorité numérique, il faut faire les petites choses pour élever son jeu et répondre à ce que l’équipe demande à chaque match.»

L’importance de communiquer

En plus de son jeu sur la patinoire, Tanev reçoit les éloges de ses coéquipiers pour sa manière de motiver les troupes.

«Il apporte de l’énergie, autant sur la patinoire qu’à l’extérieur, a ainsi mentionné l’attaquant Bryan Rust. Chaque équipe a besoin d’un gars comme lui.»

«Personnellement, j’essaie de parler le plus possible, de communiquer sur le banc et sur la patinoire, a reconnu Tanev, dont le frère aîné Christopher évolue comme défenseur avec les Canucks de Vancouver. Il faut essayer d’aider l’équipe, peu importe comment on peut. J’essaie simplement d’avoir une attitude positive.»

De l’expérience précieuse

En plus de ses nombreux tirs bloqués, Tanev s’est démarqué avec quatre buts gagnants, dont deux en prolongation cette saison. En 68 matchs, il a totalisé 25 points, dont 11 buts.

Avant de se joindre aux Penguins pour la saison 2019-2020, Tanev a porté les couleurs des Jets de Winnipeg durant les trois campagnes précédentes. Il a notamment pu vivre l’expérience des séries éliminatoires à deux reprises. En 2018, il avait bien fait avec six points, dont quatre buts, en 17 rencontres. Les Jets s’étaient alors inclinés face aux Golden Knights de Vegas lors de la finale de l’Association de l’Ouest.