Atlanta United poursuit son magasinage

Un peu plus de deux semaines après avoir mis la main sur le Mexicain Jurgen Damm, Atlanta United a procédé à une autre acquisition, samedi, en obtenant le prometteur attaquant paraguayen Erik Lopez.

Lopez, qui arrive en provenance de Club Olimpia, n’a que 18 ans. Il a toutefois déjà un peu d’expérience chez les professionnels, ayant quatre buts en 16 apparitions sous le maillot d’Olimpia, qui est aussi son club formateur.

Il a notamment obtenu du temps de jeu à la Copa Libertadores, compétition continentale de prestige en Amérique du Sud.

Pour l’instant, l’attaquant se joindra à Atlanta United 2, en USL. Il sera officiellement un joueur d’Atlanta United en janvier prochain.

Aucun montant de transfert n’a été dévoilé.

Busio attire l’attention

La MLS devient de plus en plus une source de talents intéressants pour les plus grandes ligues du monde. Ces jours-ci, c’est Gianluca Busio, un milieu de terrain de 18 ans du Sporting Kansas City, qui attire l’attention.

Selon le réseau ESPN, Busio aurait trois clubs de Serie A, en Italie, sur ses traces. La Fiorentina aurait même fait une offre concrète l’hiver dernier.

L’Américain a signé premier contrat professionnel en 2017 alors qu’il n’avait que 15 ans.

Jusqu’à maintenant, il a 33 apparitions sous la cravate avec le Sporting et est désormais un joueur régulier, ayant participé aux quatre matchs de l’équipe en 2020.

Le Crew perd un défenseur

Le Crew de Columbus apparaît comme l’une des équipes les plus en forme au tournoi «la MLS est de retour» jusqu’ici, mais elle a perdu un membre important de sa défense, jeudi.

L’arrière central néerlandais Vito Wormgoor a dû rentrer à la maison après s’être blessé lors du premier match du Crew au tournoi, contre Cincinnati.

Le joueur de 31 ans a été opéré à la cheville droite mercredi. Il devra s’absenter pour une période de quatre à six mois.

Teibert récompensé

Membre des Whitecaps depuis leur saison inaugurale en MLS en 2011, produit de l’organisation, le milieu de terrain canadien Russell Teibert a signé une prolongation de contrat de trois ans avec le club de la Colombie-Britannique, samedi.

Le joueur de 27 ans, qui a plus de 200 apparitions au compteur avec les ‘Caps, a un contrat valide jusqu’en 2023, avec une option pour la saison 2024.