Trophée Vézina: encore Andrei Vasilevskiy?

Le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy, celui des Bruins de Boston Tuukka Rask et celui des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck ont été nommés, vendredi, les finalistes pour l'obtention du trophée Vézina, remis au meilleur gardien en saison régulière dans la LNH.

Vasilevskiy tentera de se mériter cette distinction pour une deuxième campagne consécutive.

Le Russe a obtenu 35 victoires en 2019-2020, un sommet dans la LNH, quatre de plus que Hellebuyck, au deuxième rang.

De son côté, Rask a maintenu la meilleure moyenne de buts alloués, à 2,12 et le deuxième meilleur taux d'efficacité, à ,929, seulement devancé par Anton Khudobin, des Stars.

De plus la LNH a annoncé les trois finalistes au trophée Willie O'Ree, remis à la personne, par le hockey, qui a le plus eu un impact positif sur sa communauté, la culture ou la société. Il s'agit de Dampy Brar, Alexandria Briggs-Blake et John Haferman.

Plus de détails suivront.