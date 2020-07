Trois absents à l’entraînement

Le camp des Canadiens s’est poursuivi, vendredi à Brossard, alors que les joueurs ont patiné de nouveau après une journée d’entraînement hors glace.

Encore une fois, les défenseurs Brett Kulak et Xavier Ouellet n’ont pas patiné. L’attaquant Paul Byron n’a pas sauté sur la glace non plus.

Il est également à noter que Phillip Danault, Ryan Poehling, Victor Mete, Cale Fleury et Cayden Primeau se sont entraînés ensemble avant que le groupe principal, dont ils n’ont pas fait partie, ne saute sur la glace.

La formation montréalaise en est au cinquième jour de ce camp en accéléré qui vise à la préparer pour la reprise des activités de la LNH, début août. Le CH disputera aussi un match préparatoire contre les Maple Leafs le 28 juillet.

Rappelons que le joueur de centre Max Domi ne s’est toujours pas présenté au camp, lui qui a obtenu une période de temps supplémentaires pour choisir s’il sera de la reprise dans le circuit Bettman. L’athlète de 25 ans souffre de diabète du type 1.

Voici les trios et les paires de défenseurs à l’entraînement de vendredi.

Tatar - Weal - Gallagher

Drouin - Suzuki - Armia

Hudon - Kotkaniemi - Lehkonen

Belzile/Dauphin - Evans - Weise

Chiarot - Weber

Petry - Folin

Olofsson - Juulsen/Brook

Price

Lindgren

McNiven