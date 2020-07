Top 5 : de joueur à entraîneur

Si Wayne Gretzky a été beaucoup plus prolifique comme joueur qu’à titre d’entraîneur dans la Ligue nationale de hockey, la possible nomination d’Alex Kovalev à la barre d’une formation de la KHL vient inspirer un palmarès de ceux qui ont du succès autant sur la patinoire que derrière le banc.

Pour guider la sélection, voici les entraîneurs ayant remporté le plus souvent la Coupe Stanley, tout en ayant disputé plus de 500 matchs dans la LNH.

Hector «Toe» Blake

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Hector «Toe» Blake a mené cette même équipe à huit conquêtes de la Coupe Stanley comme entraîneur entre 1956 et 1968. À l’époque où il jouait, Blake a notamment remporté le trophée Hart, remis au joueur par excellence, à l’issue de la saison 1938-39. Il a aussi soulevé le «grand saladier d’argent» à trois reprises à titre de joueur, une fois avec les Maroons (1935) et deux fois avec le CH (1944 et 1946).

Hap Day

Le défenseur ontarien Hap Day a joué 586 matchs de saison régulière dans la LNH et gagné la Coupe Stanley dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto, en 1932. Devenu plus tard entraîneur de la formation torontoise, il a guidé les Leafs vers cinq championnats, dont trois consécutifs (1942, 1945, 1947, 1948 et 1949). C’était à une autre époque...

Glen Sather

Saviez-vous que l’entraîneur Glen Sather avait déjà disputé 63 matchs avec le Canadien de Montréal en 1974-1975? Ce défenseur était alors en fin de carrière, ayant complété son tour de piste avec les North Stars du Minnesota, la saison suivante, puis ultimement avec les Oilers d’Edmonton, dans l’Association mondiale. Évidemment, Sather est davantage connu pour ses quatre conquêtes à titre d’entraîneur-chef des Oilers dans les années 1980.

Al Arbour

Comme entraîneur, Al Arbour a dirigé Mike Bossy et les Islanders de New York à quatre triomphes consécutifs au début des années 1980. Mais avant ça, cet ancien défenseur a lui-même remporté trois fois la Coupe Stanley en foulant la patinoire. Arbour a savouré un premier championnat en 1961 avec les Blackhawks de Chicago avant de l’emporter, en 1962 et 1964, dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto.

Joel Quenneville

Dans un passé plus récent, l’entraîneur-chef Joel Quenneville, actuellement à la barre des Panthers de la Floride, a contribué aux trois conquêtes des Blackhawks (2010, 2013 et 2015). En tant que joueur, il a pris part à 803 matchs de saison régulière dans la LNH, principalement à la ligne bleue des défunts Whalers de Hartford.