Série Xfinity: Alex Labbé sera en piste samedi

Quelques heures avant la présentation de la course des Camionnettes NASCAR samedi soir, à laquelle est engagé le pilote beauceron Raphaël Lessard, le circuit du Texas sera le théâtre d’une épreuve de la série Xfinity.

Et, bonne nouvelle : le nom d’Alex Labbé figure sur la liste des inscrits, même si, en début de semaine, sa participation était plutôt incertaine.

Le pilote de Saint-Albert s’est entendu avec le propriétaire de l’écurie DGM, propriété du Québécois Mario Gosselin, pour disputer la 16e manche du championnat.

«Nous souhaitons toujours participer aux séries éliminatoires, a expliqué Labbé, mais pour ce faire, on ne peut plus manquer une course cette année. Tout est évidemment une question de budget.

«Un bon résultat pourrait nous permettre de courir la semaine prochaine au Kansas. On est déjà assurés de se présenter par la suite sur les circuits routiers de Road America (8 août) et de Daytona (15 août).»

Trois top 10 en 2020

À trois reprises cette année en 15 départs, Labbé s’est classé parmi les dix premiers, soit sur les anneaux de vitesse de Daytona (10e) et de Talladega (9e) ainsi qu'au circuit routier d’Indianapolis (8e).

«Je ne peux que remercier toutes les entreprises québécoises qui m’appuient encore cette année, dit Labbé, et évidemment Mario pour sa confiance.»

Pandémie oblige, l’horaire de la journée de samedi ne prévoit que la course de 200 tours divisée en trois segments. Comme Raphaël Lessard, il s’élancera de la 16e place lorsque le drapeau vert sera agité vers 15h.