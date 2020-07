MLS: le Crew a le meilleur sur les Red Bulls

En vertu d’un gain de 2 à 0 sur les Red Bulls de New York, le Crew de Columbus s’est emparé du premier rang du Groupe E, jeudi soir, dans le cadre du tournoi «MLS is Back».

À la 22e minute et après un bel effort de Pedro Santos, Gyasi Zardes s’est retrouvé en plein centre de la surface de réparation et a déjoué le gardien David Jensen d’une frappe de la gauche.

Il s’agissait d’une quatrième réussite en autant de parties pour le joueur désigné du Crew en 2020.

L’autre but des vainqueurs a été inscrit moins de deux minutes après la pause de la mi-temps. C’est le milieu de terrain Lucas Zelarayan qui en a été l’auteur. L’Argentin a décoché un bon tir au ras le sol.

Le gardien Eloy Room a obtenu l’un des blanchissages les plus faciles de sa carrière, puisque l’équipe new-yorkaise n’a cadré aucun de ses sept tirs.

Avant ce duel, le Crew (2-0-0) et les Red Bulls (1-1-0) avaient amassé une victoire chacune. Leur groupe est également composé de l’Atlanta United FC (0-2-0) et du FC Cincinnati (1-1-0). Columbus complétera son tournoi préliminaire avec un affrontement contre Atlanta, alors que New York se frottera à Cincinnati.