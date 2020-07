MLS : les expansions repoussées d’une année

La Major League Soccer (MLS) a indiqué vendredi avoir établi un nouvel échéancier quant aux arrivées dans le circuit Garber de quatre nouveaux clubs, en raison de la pandémie de COVID-19.

Comme prévu, le Austin FC fera ses débuts en 2021. L’équipe de Charlotte devait faire son arrivée en même temps, selon le plan original, mais effectuera plutôt ses débuts en 2022. St. Louis et Sacramento commenceront quant à elles en 2023, un an plus tard qu’anticipé.

«Le nouvel échéancier est consécutif aux effets de la pandémie de Covid-19 sur le démarrage des activités commerciales et sur l’avancement du stade de ces clubs, et il leur octroiera un délai approprié afin de réussir leur lancement», a précisé la MLS dans un communiqué.

Du groupe, la ville d’Austin était de loin la mieux préparée, ayant eu la confirmation qu’elle rejoignait la MLS en janvier 2019. Le club avait atteint ses objectifs quant à l’avancement du stade et des partenariats commerciaux juste avant la pandémie.

Charlotte, St. Louis et Sacramento ont tous obtenu une franchise du circuit dans la deuxième moitié de 2019.

«Il est important que chaque club prenne le temps nécessaire à lancer sa première saison en MLS à la hauteur de ce que méritent ses supporters et sa collectivité, a ajouté le commissaire de la ligue, Don Garber. L’année supplémentaire permettant de compenser une année 2020 délicate permettra à ces équipes d’être en bonne position pour effectuer leurs débuts et rencontrer du succès à long terme.»