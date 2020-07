Johnny Gaudreau «n’a jamais aussi bien paru»

Les Flames de Calgary pourront compter sur un Johnny Gaudreau en pleine forme lors de la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est du moins l’opinion du directeur général Brad Treliving.

«Je ne peux parler suffisamment du travail qu'a accompli Johnny, a dit le dirigeant jeudi et dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. C'était évident dès que je l'ai vu. Il n'a jamais aussi bien paru. Il survole la patinoire. Il est dans un bon état d'esprit. Je suis littéralement en extase avec la condition de Johnny Gaudreau.»

L’entraîneur-chef Geoff Ward partage l’excitation de son patron.

«Il est revenu en excellente condition physique, a-t-il affirmé. Il travaille extrêmement fort. Il a du plaisir. Il est souriant, ce qui est très important. C'est le temps de l'année que vous devez apprécier. Tout ce que nous voulons de Johnny, nous l'avons en ce moment.»

Sans ses compagnons de trio

Pourtant, Gaudreau s’entraîne présentement dans un groupe qui ne comprend pas ses partenaires de trio habituels, Sean Monahan et Elias Lindholm.

Si cette séparation a alimenté les rumeurs dans les médias albertains, il ne faut pas trop spéculer selon Treliving.

«C'est complètement injuste de focaliser sur un seul gars. Écoutez, il est un joueur d'élite dans notre ligue et je sais que lorsque les gens regardent notre groupe... nous sommes dans un monde différent. Nous devons prendre des précautions. Je voudrais simplement mettre tout le monde en garde avec les spéculations, soyez prudents», a exprimé le DG.

Pour leur camp d’entraînement, les Flames ont décidé de séparer leurs patineurs en plusieurs groupes, ce qui n’est pas la norme chez les équipes de la LNH.

Un avantage?

Le choix de format de son organisation pour le camp d'entraînement ne semble pas déranger Gaudreau, bien au contraire.

«Je n'ai jamais été aussi longtemps loin d'une glace. Même l'été, a révélé l’attaquant. C'était difficile, mais je pense que ces séances d'entraînement avec seulement neuf gars sont quelque chose dont nous pouvons tirer avantage. Nos limites sont repoussées lors de ces entraînements, ce qui est bien parce que nous retrouvons notre rythme assez rapidement avec toutes ces répétitions.»

Qu’à cela ne tienne, Gaudreau a tout de même hâte de retrouver Monahan et Lindholm.

«Je m'ennuie évidemment de ces deux-là, a-t-il indiqué. Je ne les ai pas vus beaucoup depuis que je suis revenu à Calgary. Nous avons une bonne chimie, et je ne pense pas que ce soit un problème de ne pas s'entraîner ensemble pendant une semaine ou une semaine et demie. J'ai joué avec [Monahan] pendant presque toute ma carrière, à l'exception de 15 ou 20 matchs. [Lindholm] a fait du bon travail pour nous aider. Quelques entraînements et nous serons prêts à reprendre le collier.»