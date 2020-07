Il y a cinq mois, le défenseur Dylan DeMelo était un membre des Sénateurs d’Ottawa. Il est dorénavant sur la première paire d’arrières des Jets de Winnipeg.

Jeudi, lors de la quatrième journée de la phase 3 du retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’athlète de 27 ans avait retrouvé son partenaire Josh Morrissey.

«C’est définitivement un peu étrange», a indiqué DeMelo lors d’une vidéoconférence tenue jeudi.

Le natif de London, en Ontario, a été acquis des «Sens» le 18 février dernier et n’a joué que 10 parties avec les Jets avant que le coronavirus force la LNH a mettre ses activités en pauses.

«Je considère ce camp comme si c’était le camp d’entraînement en septembre, a dit DeMelo. J’essaie de travailler fort tous les jours lors des exercices. Je repousse mes limites et j’ai l’impression qu’après une journée je suis de retour à la normale. J’ai cependant dû faire mes devoirs et j’ai regardé de vieux matchs. C’était bien de rafraichir ma mémoire.»

Un partenaire comblé

Même s’ils ont très peu d’expérience ensemble, la paire composée de DeMelo et de Morrissey file le parfait bonheur.

«Il joue simplement et ce n’est pas une mauvaise façon de décrire quelqu’un, a exprimé Morissey. Je pense que c’est l’un des meilleurs compliments, car il fait toujours les petits jeux intelligents. Il fait en sorte que cela à l’air facile.»

«Personnellement, je trouve que nous avons développé une chimie immédiate et j’espère que nous pourrons poursuivre sur notre erre d’aller dans le futur», a-t-il ajouté.

Ouvert à une prolongation de contrat

Après les séries éliminatoires, DeMelo deviendra joueur autonome sans compensation. Il semble toutefois que le choix de sixième ronde des Sharks de San Jose en 2011 aimerait poursuivre son aventure à Winnipeg.

«Je crois que je m’intègre vraiment bien et qu’il y a un possible futur pour moi ici, a affirmé DeMelo. Il y a une possibilité que je signe ici. Si jamais c’est le cas, j’aimerais ça. [...] Même lorsque j’étais à Ottawa ou à San Jose, j’ai toujours respecté comment cette équipe jouait, les entraîneurs, l’organisation et les gars qui composent le vestiaire.»

«C’est une excellente équipe, a-t-il poursuivi. Je pense que nous allons traiter de la question une fois que la saison sera complétée et nous concentrer sur les éliminatoires. Voyons jusqu’où nous pouvons aller.»

Voilà des commentaires qui feront plaisir à Morrissey.