Une pause salutaire pour Gasol

Même si son équipe a connu du succès en 2019-2020, le joueur des Raptors de Toronto Marc Gasol a trouvé sa campagne éprouvante.

«Personnellement, c’était une saison frustrante, car je n’ai pas été capable de trouver mon rythme et aider mon équipe de la façon souhaitée», a-t-il dit lors d’une vidéoconférence tenue jeudi.

Cette saison, l’Espagnol a été limité à seulement 36 parties en raison de blessures. Son corps a subi les répercussions d’une très longue campagne 2018-2019.

Avec le calendrier régulier de la NBA, le championnat de son club en séries éliminatoires et la conquête d’une médaille d’or au Championnat du monde avec l’Espagne, Gasol a joué un total de 115 matchs.

«J’ai eu un long parcours en juin, un long parcours très plaisant et j’ai donné tout ce que j’avais. À la mi-juillet, j’ai été avec mon équipe nationale et j’ai essayé d’accomplir quelque chose de spécial avec elle aussi, ce que j’ai évidemment réussi. Ce sont deux efforts très éprouvants», a-t-il affirmé.

Perte de poids

Gasol était donc au bout du rouleau en mars dernier lorsque la NBA a été contrainte de mettre ses activités en pause.

Il a d’ailleurs décidé de prendre les grands moyens pour retrouver la forme, et ce, dès qu’il en a eu l’opportunité.

«Dès que j’ai pu – je ne me souviens pas quand on nous a informés que les installations des clubs fermaient – j’ai rassemblé mon équipe [entraîneurs personnels et médecins] lors d’une conférence téléphonique et nous avons mis en place un plan pour résoudre mes problèmes.»

En voyant une photo récente de Gasol, on comprend que ses efforts ont été payants, lui qui semble avoir perdu beaucoup de poids.

Même ses coéquipiers ont été surpris par cette transformation physique.

«J’ai été choqué quand je l’ai vu, a exprimé Patrick McCaw. Je pense qu’il croit avoir mon âge maintenant, mais il a fière allure, il se déplace bien et rapidement. Il manipule bien le ballon. Les changements qu’il a faits sont super. C’est bien et je suis excité de le voir jouer.»

Gasol a indiqué qu’il ne savait pas combien de livres il avait perdues, mais que ce n’était pas l’élément le plus important.

«Je ne sais pas trop. Je ne crois que cela est primordial. Ce qui l’est, c’est que nous remportions des parties et que nous obtenions une autre bague, a-t-il clamé. C’est pourquoi nous sommes ici. Personnellement, nous essayons tous d’être dans les meilleures conditions pour réussir ça.»