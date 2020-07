Une bonne action qui aurait pu l'infecter...

Le lanceur des Tigers de Detroit Matthew Boyd a voulu aider un jeune qui s’est blessé en coupant son gazon, mais son geste a bien failli lui valoir une mauvaise surprise.

Le gaucher avait embauché un étudiant pour s’occuper de sa pelouse, sauf que celui-ci a subi une blessure durant sa mission.

Boyd a immédiatement quitté sa maison pour lui venir en aide. Le jeune en question était asymptomatique et a été déclaré positif au coronavirus au moment où il recevait les premiers soins.

Le joueur des Tigers et toute sa famille ont donc été contraints de se soumettre à des examens, mais heureusement pour eux, tous les résultats se sont avérés négatifs.

«Étant donné que j’ai seulement réagi pour aider, je ne portais pas de masque, a expliqué l’artilleur au site MLive.com, ajoutant que tous les membres de son foyer continueront d’être testés.

«Les circonstances étaient étranges. J’ai téléphoné notre personnel de soigneurs et je lui en ai parlé. Nous avons agi prudemment et on a fait un test rapide.»

Boyd a raté l’entraînement de mardi en raison de sa mésaventure. Il était présent au Comerica Park le lendemain et a totalisé quatre manches au monticule durant un duel intra-équipe.

Le lanceur a accumulé 238 retraits sur des prises la saison dernière.