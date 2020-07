Une annonce attendue chez les Golden Knights

Après trois saisons dans le circuit, les Golden Knights de Vegas procéderont bientôt à une annonce importante concernant leur effectif : la nomination du premier capitaine de la concession.

C’est ce que l’entraîneur-chef Peter DeBoer a laissé entendre, mercredi, pendant un point de presse dont les propos ont été repris par le quotidien Las Vegas Review-Journal.

«Nous avons beaucoup de mentors. C’est un excellent groupe de joueurs qui a su mener la charge, a-t-il expliqué. Nous allons garder (le noyau) tel quel jusqu’à la fin de la saison.»

D’après le Review-Journal, l’attaquant Mark Stone pourrait avoir une longueur d’avance sur ses coéquipiers. Celui que les Chevaliers dorés ont acquis des Sénateurs d’Ottawa en février 2019 vient de connaître l’une de ses saisons les plus productives dans la LNH avec 21 buts et 63 points en 65 matchs.

À 9,5 millions $, le Manitobain est également le joueur le mieux payé de l’équipe.

Capitaine Pacioretty 2.0?

Le média du Nevada ajoute aussi les noms du défenseur et représentant syndical des Knights, Nate Schmidt, et l’ancien ailier gauche des Canadiens de Montréal Max Pacioretty comme potentiels candidats au «C».

Ce dernier est devenu le 29e capitaine de l’histoire du Tricolore en septembre 2015 et l'Américain a occupé le rôle jusqu’à la transaction qui l’a envoyé dans le Nevada, trois ans plus tard.

Pacioretty a été le meilleur pointeur des siens cette saison, avec une récolte de 66 points, dont 32 buts.

Les Rangers de New York, les Sénateurs d'Ottawa et les Red Wings de Detroit ont également disputé la plus récente campagne sans capitaine.

Fleury reviendra sous peu

Par ailleurs, DeBoer a laissé entendre que le gardien québécois Marc-André Fleury pourrait être de retour sur la glace avant le prochain week-end.

Le Sorelois était absent de l'entraînement pour une troisième journée de suite, mercredi, mais l'instructeur en chef a informé que c'était pour lui accorder du repos.

«Il se sent bien. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous avant la reprise des activités.»