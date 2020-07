Un champion de boxe meurt tragiquement à 24 ans

Un jeune boxeur américain, champion NABF des poids super mi-moyens, est décédé à seulement 24 ans à la suite d’un accident de voiture, mercredi, au Texas.

Travell Mazion, qui était invaincu en 17 combats, avait remporté ce titre nord-américain, en janvier à San Antonio, à la suite d’une victoire par K.-O. contre le Mexicain Fernando Castaneda.

«Mazion était un jeune homme gentil et charismatique qui a illuminé chaque pièce où il est entré et il a apporté de l’excitation aux amateurs de boxe à l’intérieur du ring, a réagi le promoteur Golden Boy Promotions, dans une déclaration officielle transmise jeudi. Nous dirigeons nos prières et nos pensées à sa famille. Qu’il repose en paix.»

L’accident de voiture aurait impliqué plusieurs véhicules.