Suspense à Columbus

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, aura une grosse décision à prendre quant au poste de gardien numéro 1, mais Elvis Merzlikins croit en ses chances d’obtenir sa faveur lors de la ronde de qualification contre les Maple Leafs de Toronto.

Sans expérience en éliminatoires de la Ligue nationale, Merzlikins et Joonas Korpisalo batailleront au camp d’entraînement pour le privilège d’être l’homme masqué partant face aux Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et compagnie.

Chacun a des motifs d’aborder les prochains jours avec confiance, car ils représentent l’une des raisons pour lesquelles Columbus est demeuré dans la lutte pour une place en séries dans l’Association de l’Est en 2019-2020.

«Même si la pression sera élevée, je sais que je peux la maîtriser, a commenté Merzlikins au site NHL.com. Je ne tente pas de m’en mettre davantage sur les épaules parce que ce sera de l’inconnu. C’est quelque chose que je dois découvrir et vivre pour ensuite voir à quoi ça ressemblera.»

Remplaçant de luxe

L’hiver passé, le Letton a bien fait en l’absence de Korpisalo, qui a été blessé au genou à la fin décembre. Il a pris le relais en amorçant 21 des 24 matchs suivant la perte de son coéquipier.

Pour l’ensemble de la campagne, il a réussi cinq blanchissages et conservé un taux d’efficacité de ,923.

Reste à voir s’il peut continuer dans cette voie et saisir le poste de numéro 1.

«C’est une question à répondre, a admis Tortorella. Ce sera plaisant à regarder. J’étais préoccupé avant le début de la saison. Je ne savais pas à quoi m’attendre [après le départ de Sergei Bobrovsky]. Si quelqu’un dans cette organisation dit que ce n’était pas le cas, il ment.

«Je ne questionnais pas leur capacité à prendre le contrôle. J’étais plus inquiet de voir qui allait se lever pour prendre le relais. Mais là, je me sens plus à l’aise. La situation est nouvelle, autant que celle du début de campagne, mais les deux gars ont grandi mentalement.»

Tortorella a imagé la situation en parlant d’une pièce de monnaie lancée au ciel pour déterminer celui qui sera le partant.

«Si les gardiens ne nous mènent pas, nous ne faisons pas partie des 12 clubs de l’Est en lice actuellement. Ils ont été la pierre angulaire de notre formation.

«Chacun a pris le contrôle d’une partie de la saison et s’est tenu debout pour nous. [...] Je ne sais pas qui sera commencera la série, mais les deux le méritent», a souligné le pilote.