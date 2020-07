Patrik Laine toujours insatisfait

L’attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine n’est pas de ceux qui étaient le plus à l’aise avec la possibilité de disputer des matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) cet été et il n’a pas changé d’avis.

En mai dernier, le Finlandais disait s’attendre à être mauvais, estimant qu’il allait perdre sa touche. Il justifiait ses dires par une longue période sans pouvoir patiner à fond. Maintenant que les Jets se préparent à affronter les Flames de Calgary en ronde de qualification, qu’en est-il?

«Je suis encore bien loin du niveau idéal, a-t-il dit par le biais de propos rapportés par le site NHL.com, mercredi. C’est difficile de me voir jouer du hockey éliminatoire dans deux semaines. [...] Cependant, j’essaie d’en faire le plus possible et d’être le mieux préparé qu’il faut. Je tenterai de travailler fort au cours des semaines à venir afin d’être prêt quand ça commencera.»

Lors de la campagne 2018-2019, Laine avait fait jaser pour ses nombreuses heures consacrées au jeu vidéo «Fortnite» puisque ses performances sur la glace s’en étaient resssenties. Son entraîneur-chef Paul Maurice ne semble toutefois pas préoccupé actuellement et ne s’attend pas à revoir pareil scénario.

«Il est à l’aise, il décoche bien ses tirs et il suit sa trajectoire. Aujourd’hui, nous avions un bon rythme et de bonnes batailles. Et oui, il était sur le bon ton, a-t-il dit. Par contre, aucun gars ne ressemble au joueur qu’il sera dans deux semaines, n’est-ce pas?»

En 2019-2020, Laine a récolté 28 buts et 35 mentions d’aide pour 63 points en 68 parties.