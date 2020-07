Lehner gagne des points en l'absence de Fleury

Pendant que le Québécois Marc-André Fleury se laissait désirer encore une fois, mercredi, son coéquipier Robin Lehner semble filer le parfait bonheur au camp des Golden Knights de Vegas.

Celui-ci a pu travailler à son aise en l’absence de Fleury, qui ne s’est pas présenté sur place lors des trois premières journées du camp de l’équipe.

Acquis par voie de transaction le 24 février, Lehner est dans les bonnes grâces de son entraîneur-chef Peter DeBoer.

Ce dernier a d’ailleurs mentionné récemment que ses deux principaux gardiens auront droit à du temps de glace à la reprise des activités de la Ligue nationale. Les Knights prendront part au mini-tournoi à la ronde des formations de tête de l’Association de l’Ouest.

Déjà, le choix de deuxième tour des Sénateurs d’Ottawa en 2009 a impressionné ses nouveaux employeurs, remportant ses trois décisions avec Vegas avant l’arrêt du calendrier régulier.

«Je suis certain que nous aurons quelques discussions contractuelles après les séries et nous verrons ce qui arrivera, a-t-il mentionné au site NHL.com à propos de la possibilité de revenir au Nevada en 2020-2021.

«J’aime ça ici. Il y a une excellente équipe, une bonne organisation et un bon groupe de joueurs. On ne sait jamais ce qui peut survenir, mais jusqu’ici, l’impression est très bonne.»

Un club qui travaille

Admissible au statut de joueur autonome sans compensation en octobre, Lehner a patiné au cours des cinq semaines de la deuxième phase du retour de la LNH. DeBoer est satisfait de ce qu’il a vu ces jours-ci.

«Robin est en forme incroyable, a affirmé le pilote. Il s’est présenté et a travaillé vraiment fort pendant la pause. Je pense que cela a paru et il excelle lors des entraînements.»

Pour sa part, le gardien a renvoyé le même compliment aux joueurs de position des Knights.

«Je crois que ce fut une belle surprise pour moi de voir à quel point ce club est dévoué, a-t-il dit. Tout le monde est là depuis le jour 1 de la phase 2 et j’ai été sur la glace dès le premier jour.

«Tout le groupe a donné l’effort pour essayer de se préparer. On sait qu’il s’agit d’une belle opportunité pour cette formation. On a une chance d’aller loin et tous y vont à fond.»