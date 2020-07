Dak Prescott devra attendre...

Le quart-arrière Dak Prescott ne s’en fait pas trop après avoir été incapable de conclure une entente à long terme avec les Cowboys de Dallas.

L’athlète de 26 ans devra attendre la fin de la prochaine saison avant de prolonger son entente.

N’ayant pu régler le dossier mercredi, il devra disputer la campagne avec l’étiquette de joueur de concession, ce qui lui vaudra un salaire de 31,4 millions $.

Selon le réseau NFL Network, des discussions de dernière minute ont eu lieu entre les parties concernées, mais les démarches n’ont pas abouti.

Prescott espérait, semble-t-il, une rémunération annuelle de 33 à 35 millions $ et une somme garantie de 110 millions $.

«Je suis un Cowboy et je ne peux pas être plus heureux, a-t-il affirmé au quotidien "USA Today". Je regarde vers l’avant pour travailler avec l’entraîneur-chef [Mike] McCarthy, le personnel d’instructeurs et mes coéquipiers afin de former la meilleure équipe possible dans notre quête du Super Bowl.»

En 2019, Prescott a totalisé 4902 verges et 30 touchés par la voie aérienne, tout en commettant 11 interceptions.

Pendant ce temps, Dallas s’est contenté d’une fiche de 8-8 et a manqué les éliminatoires.