Les Flames de Calgary sortiront avec le couteau entre les dents lors des séries éliminatoires de cet été et tenteront de faire oublier leur gênant revers au premier tour de l’an dernier.

Premiers de la section Pacifique en 2019, les Flames ont pourtant été vaincus en cinq matchs par l’Avalanche du Colorado, qui occupait la place de seconde équipe repêchée dans l’Association de l’Ouest. Un douloureux souvenir pour le joueur de centre Sean Monahan.

«Nous avons été embarrassés l’an dernier en séries éliminatoires», s’est désolé l’athlète de 25 ans, en entrevue avec le réseau Sportsnet, mercredi.

«Nous en avons parlé énormément, et plusieurs fois en privé; nous avons été débordés et surpassés et nous nous sommes laissés avoir par le Colorado», a-t-il ajouté.

La formation albertaine n’a pas autant rassuré cette saison, mais a tout de même réussi à se faufiler en séries grâce au format à 24 équipes. Dans la «ville-bulle» d’Edmonton, Monahan et ses coéquipiers voudront surprendre, maintenant qu’ils ont le rôle de négligés.

«En tant que joueur représentant une organisation, ça te colle à la peau, a poursuivi l’Ontarien. Nous avons beaucoup de choses à prouver ici et nous avons beaucoup de raisons d’être motivés.»

Une question de volonté

Ce n’est cependant pas l’Avalanche que croiseront les Flames lors de la ronde qualificative, mais les Jets de Winnipeg, un adversaire tout aussi redoutable.

«Ce n’était pas une question d’habiletés l’an dernier, c’était une question de volonté», a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des Flames, Geoff Ward.

«[L’Avalanche] avait cette volonté et ça se voyait. On doit tous s’en rendre compte. Si les gars dans le vestiaire ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort, les chances de gagner la coupe seront grandement réduites», a prévenu le pilote, qui n’a pas du tout envie de voir l’épisode de l’an dernier se répéter.

Sur le premier trio de l’équipe, Monahan, Johnny Gaudreau et Elias Lindholm avaient été méconnaissables face à l’Avalanche, n’obtenant que cinq points et un différentiel peu élogieux de -6. Le dernier dit d’ailleurs avoir été frappé par la fièvre des séries, à sa première présence en carrière en éliminatoires.

«De mon côté, je me suis éloigné de mes habitudes et j’ai commencé à faire d’autres choses et à frapper les gens, a admis le Suédois qui a récolté 54 points cette saison. Ça fait partie de mon jeu, mais ce n’est pas quelque chose que je cherche à faire. En séries, je l’ai fait.»

Qui sait? Peut-être que les rôles seront inversés cette saison et que les Flames remporteront leur bataille face aux Jets. Ce serait un scénario souhaitable, puisque, après tout, l’équipe n’a franchi le premier tour des séries qu’à deux reprises depuis sa victoire de la coupe Stanley en 1989...