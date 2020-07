Mike Tyson contre... un requin!

Le célèbre boxeur Mike Tyson, qui a récemment recommencé à s’entraîner en vue d’un futur combat, remontera dans le ring face à un adversaire avec du mordant: un requin.

C’est la chaîne Discovery Channel qui a annoncé cette collaboration entre l’ancien champion des poids lourds et le gros poisson, qui aura lieu le 9 août dans le cadre de la «Semaine des requins» («Shark Week»).

L’événement porte même déjà un nom: «Tyson c. Jaws : Rumble on the Reef» [bagarre sur les récifs].

Tyson vs. Jaws on August 9th for @discovery #sharkweek Publié par Mike Tyson sur Mercredi 15 juillet 2020

La chaîne de télévision n’a pas donné beaucoup de détails concernant la tenue du combat, mais a assuré que Tyson se battrait avec l’animal sous l’eau. Il semblerait toutefois qu’une cage soit incluse dans l’équation.

«J’accepte ce défi pour surmonter les peurs auxquelles je fais encore face dans la vie. C’est l’équivalent pour moi de cette peur de remonter dans le ring à 54 ans», a indiqué dans un communiqué le pugiliste qui a livré son dernier combat en 2005.

Pour faire la promotion de l’événement, Tyson est apparu dans une vidéo où on le voit s’entraîner sur la plage, briser une planche de surf en deux et lancer quelques blagues. En référence au moment où il a arraché le bout d’une oreille d’Evander Holyfield avec ses dents lors d’un combat en 1997, Tyson a déclaré que «quelqu’un allait être mordu».

La fameuse «Shark Week» a lieu cette année entre le 9 et le 16 août.