Maxime Crépeau rend hommage à un proche décédé

Le Québécois Maxime Crépeau, gardien des Whitecaps de Vancouver et ancien de l’organisation de l’Impact de Montréal, a choisi de porter le nom de Claude Dagenais sur son chandail au cours du match de mercredi soir contre les Earthquakes de San Jose, à Orlando.

«Le grand-père de ma femme est décédé le jour avant notre départ pour Orlando, a-t-il révélé lors d’une entrevue avec le réseau TSN. C’est ma façon de lui rendre hommage pendant que la famille est en deuil. C’est une situation inhabituelle et je suis avec eux.»

«Je sais que Claude voudrait que je sois ici en train de jouer et de faire ce que j’aime, a repris Crépeau. À chaque fois où nous étions ensemble, il me supportait et il était toujours heureux. Il avait une joie de vivre et c’est ce que je veux démontrer à mon tour, en lui rendant hommage et en jouant pour lui.»

Malgré les circonstances, le gardien de 26 ans a noté l’importance de se concentrer sur son travail sur le terrain.

«Il y a toujours place à l’amélioration, a-t-il dit. Pour moi, je dois continuer de bâtir sur la saison dernière afin d’être meilleur à chaque match et faire preuve de constance.»

- Le match sera diffusé à la chaîne TVA Sports dès 21 h.