Les partisans du Brynas IF se paient Berglund

Les partisans de l’équipe suédoise du Brynas IF y sont allés d’une belle déclaration d’amour envers leur club en amassant des fonds pour assurer l’arrivée de deux joueurs, dont l’ancien de la Ligue nationale de hockey (LNH) Patrick Berglund.

À court de budget, mais très intéressé à faire l’acquisition de Berglund et de Simon Bertilsson, le Brynas IF a appelé au soutien de ses partisans. Plus de 5000 amateurs de l’équipe de la Ligue élite suédoise (SHL) ont répondu à l’appel et ont permis d’amasser 2,1 millions de couronnes suédoises (environ 3,1 millions $).

L’entreprise Monitor ERP System, qui est dirigée par le partisan Jorgen Persson, a également fourni un important montant, si bien que le Brynas s’est retrouvé avec 3,1 millions de couronnes (4,6 millions $) à dépenser.

«Nous savons que le Brynas IF a un grand groupe de partisans dans toute la Suède, mais même avec cela comme toile de fond, la campagne de recrutement des amateurs a dépassé nos attentes», a indiqué dans un communiqué le président de l’équipe, Michael Campese.

Berglund a donc apposé sa signature sur un contrat de deux ans, tandis que Bertilsson, qui a passé 10 saisons avec l’équipe avant de rejoindre le HC Sotchi l’an dernier, s’est engagé pour quatre ans.

Âgé de 32 ans, Berglund a amorcé sa carrière dans la LNH en 2008 avec les Blues de St. Louis. Il a rejoint les Sabres de Buffalo en 2018 dans la transaction envoyant Ryan O’Reilly au Missouri, mais n’y a joué que 23 parties. En 717 rencontres dans le circuit Bettman, le joueur de centre a récolté 326 points.

Il évoluait avec le Djurgardens IF, en SHL, l’an dernier.