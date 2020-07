Les partisans des Oilers d’Edmonton ont certainement hâte de revoir les exploits de Connor McDavid à la télévision, mais le principal intéressé préfère se concentrer sur les succès de son équipe et pas nécessairement sur sa fiche personnelle.

Deuxième dans la course au trophée Art-Ross avec 97 points durant le calendrier régulier, le capitaine du club est en grande forme, aux dires de ceux le côtoyant. Questionné par les médias en marge de l’ouverture du camp d’entraînement, lundi, le numéro 97 semblait bien serein devant ce qui attend les Oilers. Ces derniers auront la chance d’évoluer à la maison et affronteront les Blackhawks de Chicago, la formation la moins bien classée de l’Association de l’Ouest, en ronde de qualification.

Tous dans le vestiaire savent qu’ils doivent demeurer en contrôle même si le contexte leur est favorable en apparence.

«Je vois tout cela comme une grande opportunité pour notre groupe, a déclaré McDavid par le biais de propos rapportés par le quotidien "Edmonton Sun". Il y a une grosse part d’inconnu. Personne ne sait qui commencera en force. Pour ce qui est de nos leaders, la seule chose à faire est de dicter le rythme des entraînements. Si on peut garder la cadence élevée, cela forcera les gars à se retrouver au même niveau que nous et ils seront prêts à jouer quand les matchs reprendront.»

Mauvaise nouvelle pour l’ennemi

Au plan individuel, le capitaine des Oilers dit se sentir «très bien actuellement». Les Hawks n’ont qu’à bien se tenir.

«Lorsque j’étais revenu au camp en septembre, je n’avais pas pu patiner beaucoup auparavant. Je n’avais pu travailler énormément, tandis qu’au cours des derniers mois, j’ai été capable de reprendre ma forme habituelle», a dit celui ayant subi une sérieuse blessure au genou gauche durant le dernier duel de la saison 2018-2019.

Aussi, ses alliés des Oilers ont bien hâte de le voir terroriser les gardiens adverses à nouveau.

«Nous savons ce que Connor peut faire. Il nous le montre chaque fois qu’il débarque sur la glace. On a passé toute la dernière semaine ensemble, avec environ une douzaine de joueurs. Et il volait sur la patinoire, a souligné Ryan Nugent-Hopkins. Il se sent bien. Évidemment, il a connu une excellente année, mais je pense qu’après cette pause et ce temps de repos durant lequel il a pu travailler sur sa condition physique, il est à son mieux.»

«Il est plus prêt que jamais. Avant le début de la saison, il n’avait pu s’entraîner à plein régime et maintenant qu’il a pu le faire pendant les derniers mois, j’ai très hâte de jouer avec lui. Il fera ce qu’il accomplit d’habitude et nous, en tant que coéquipiers, le suivrons et le soutiendrons», a ajouté Zack Kassian.