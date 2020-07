«Je n’en revenais pas» - Nathan Beaulieu

Pour certains joueurs, la pandémie de la COVID-19 a permis de soigner quelques bobos. C’est le cas pour Nathan Beaulieu, qui a pu se remettre parfaitement de ses blessures pendant la pause.

Le défenseur des Jets de Winnipeg a été victime de plusieurs maux cette saison, tant au haut qu’au bas du corps. Selon ses dires, l’ancien du Canadien de Montréal est maintenant en pleine forme.

«Après un mois et demi en quarantaine, je n’en revenais pas à quel point mon corps se sentait bien, a-t-il mentionné en conférence de presse, mercredi. D’avoir eu du temps de repos et de relaxation, sans contacts, a fait du bien. Je me sens prêt.»

Il n’est pas le seul membre des Jets à avoir dû composer avec les blessures. Le joueur de centre Bryan Little s’est d’ailleurs retiré du tournoi estival de la Ligue nationale de hockey puisqu’il ne se sent pas prêt après avoir subi une déchirure du tympan en novembre dernier.

Beaulieu, lui, croit avoir joué de chance et assure qu’il ne sera pas rouillé à la reprise.

«J’ai un gymnase dans ma maison, donc j’ai pu m’entraîner pendant le confinement et environ un mois avant le retour. J’ai été en mesure de patiner deux ou trois fois par semaine. Je suis assez chanceux. Je me sens très bien», a-t-il affirmé.

Une défense solidifiée

Tout au long de la campagne, les Jets n’ont pu compter sur une brigade défensive complète en raison des petits (et des gros) bobos. À son retour en février, Beaulieu a été jumelé à Tucker Poolman, avec qui il commençait à obtenir du succès.

«J’aime beaucoup jouer avec "Pools". On a probablement terminé la saison avec nos deux meilleures parties, s’est rappelé le numéro 88. On a commencé à bâtir une chimie, c’était la première fois qu’on jouait ensemble. Je crois que nous sommes à l’aise ensemble et nous nous complétons bien. Nous sommes deux gros bonhommes et nous connaissons notre rôle dans l’équipe.»

Beaulieu a aussi vanté l’arrivée par le marché des transactions de Dylan DeMelo, qui sera un bon ajout du côté droit de la défense grâce à sa vision et la simplicité de son jeu.

En outre, l’Ontarien est impatient de jouer à nouveau au hockey, même s’il est d’avis que ce sera différent sans les amateurs.

«Je crois que le point le plus important sera l’absence des partisans. Je crois que plusieurs joueurs se nourrissent, surtout ici à Winnipeg, de la foule. Tout le monde sera dans la même situation, donc il n’y a pas vraiment d’excuse», a indiqué Beaulieu.